انطلاق فعاليات مبادرة "أنت الحياة" بقرية أبوطاحون في الشرقية

أكد أحمد سامي خاطر رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي بمحافظة الشرقية أنه تم تقديم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفعاليات مبادرة " أنت الحياة" التابعة لمؤسسة حياة كريمة بمدرسة أبو طاحون الإعدادية المشتركة بقرية أبو طاحون مركز أولاد صقر بالشرقية.

وعرضت فرقة فاقوس للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد السيد فقرتها الغنائية في أولى فعاليات المبادرة كوكتيل من الأغاني الوطنية، غنى رجب سعيد (حبيت بلدي) وغنت بشري السيد (لولا الملامة) وغنت مى منصور (القريب منك بعيد)، وغنى السيد غريب ( أنا مهما خدتني المدن)، غنت هنا محمد ( أهو ده ال صار)، وغناء جماعي (أحلف بسماها وترابها)،كما تم تقديم ورشة فنية للرسم للفنانة سالى نصر وورشة رسم على الوجه.

وناقشت فرقة الشرقية للأراجوز مشكلة التسرب من التعليم، باعتبارها ظاهرةٌ خطيرةٌ في المجتمع، وفيها هدرٌ للطاقات البشرية بشكلٍ هائل فالتعليم هو أساس المعرفة والعِلم، وقال ان الأراجوز لمهدى السيد وتريزا فريد وزينب عطية وأحمد سمير وفى اليوم الثانى قدمت فرقة فاقوس للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد السيد أغنية يا حبيبتي يا مصر غناء مي منصور، أغنيه يا أحلى إسم في الوجود غناء السيد غريب كما ناقشت فرقة الشرقية للأراجوز موضوع التغذية السليمة الصحية وفوائد إتباع نمط غذائي صحي لتوفير فوائد عديدة للجسم.

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الثقافة هى إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة بإعتبارها المكون الرئيسى الداعم لبناء شخصية المواطن المصرى مشيرًا إلى الدور المهم الذى تقوم به المؤسسة الثقافية فى نشر الوعي الثقافى ومواكبة مختلف القضايا والمساهمة في التنمية الفكرية للمجتمع من خلال الفن.