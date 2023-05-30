الثلاثاء 30 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

أثري: ميدان العتبة أقيم على أنقاض مقابر الرويعى (فيديو)

ميدان العتبة، فيتو
ميدان العتبة، فيتو

هدم المقابر التاريخية، رد الدكتور مختار الكسباني أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الآثار بجامعة القاهرة على معترضي هدم المقابر التاريخية ونقلها لأماكن أخرى، قائلا: "كل عام يتم نقل رفات المتوفين فى السعودية الذين يتم دفنهم فى أرض البقيع لأماكن أخرى، ولا يوجد شخص واحد يفتح فمه، فلماذا هذه الحملة على نقل المقابر التاريخية فى مصر".

 السعودية تنقل سنويا رفات المتوفين بالبقيع


وأكد فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد": "وزارة الحج السعودية تقوم سنويا بنقل رفات المتوفين فى المملكة الذين يتم دفنهم فى البقيع، لأماكن أخرى"، موضحا: "جبانة الرويعي، تم هدمها وإنشاء ميدان العتبة بدلا منها ولذلك أطلق عليها العتبة الخضراء".

-إعلانات-

جبانة باب الخلق
 

وتابع: "جبانة باب الخلق تم إزالتها وتم إنشاء المتحف الإسلامي ودار الكتب المصرية، وطريق الأتوستراد، تم إزالة 1800 حوش يوجد به العديد من المقابر، هو ليه الناس قاعدة تهبد فى الكلام وخلاص".

 حملة  لهدم مقابر أثرية


رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تداول منشورات تزعم تنفيذ الحكومة حملة شاملة لهدم مقابر أثرية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة السياحة أنه لا صحة لتنفيذ الحكومة حملة شاملة لهدم مقابر أثرية، مُشددةً على أن كافة المقابر الأثرية قائمة كما هي، ولا يمكن المساس بها، فهي تخضع لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣، والذي يجرم أي عمل يتلف أو يهدم أثرًا، مُؤكدةً حرص الدولة على الحفاظ على الآثار بكافة أنواعها وأشكالها، ليس فقط للأجيال القادمة ولكن للإنسانية جمعاء.

 

وناشد مجلس الوزراء وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).

بيان عاجل للحكومة بشأن تنفيذ حملة هدم المقابر الأثرية

رسالة قوية من علاء مبارك للحكومة بسبب هدم المقابر التاريخية

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

هدم المقابر التاريخية الدكتور مختار الكسباني الآثار الإسلامية جامعة القاهرة جبانة باب الخلق المتحف الاسلامي العتبة الخضراء جبانة الرويعي ميدان العتبة

مواد متعلقة

بيان عاجل للحكومة بشأن تنفيذ حملة هدم المقابر الأثرية

رسالة قوية من علاء مبارك للحكومة بسبب هدم المقابر التاريخية

تفاصيل حجز أراضى المقابر بمدينة 15 مايو، السبت المقبل غلق باب التقديم

أخبار العقارات اليوم، تفاصيل شهادات الادخار الثلاثية الجديدة من بنك التعمير والإسكان.. 5 شروط لحجز أراضي المقابر للمسلمين والمسيحيين

الأكثر قراءة

حبس مرتضى منصور 3 شهور وتغريمه 20 ألف جنيه في قضية سب الخطيب

انفراد، أول رد فعل من الخطيب على تصريحات كولر ضد أيمن أشرف

أستاذ آثار يفجر مفاجأة بشأن مكان قبر السيدة زينب الحقيقي (فيديو)

بعد الحكم بحبسه 3 أشهر، قانوني يكشف 3 سيناريوهات تنتظر مرتضى منصور

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، مؤشرات ونسب النجاح بالجيزة

أثري: ميدان العتبة أقيم على أنقاض مقابر الرويعى (فيديو)

استمرار توافد المهندسين على عمومية سحب الثقة من النقيب ومد التصويت نصف ساعة

اتحاد المصريين: مخالفة بتأشيرة السياحة السعودية تمنع دخول صاحبها المملكة مدى الحياة

Advertisements

منوعات

المزيد

رجل يفتح فكي تمساح ليخرج رأسه بأعجوبة

سر تحول مياه مدينة البندقية في إيطاليا للون الأخضر

ريانة برناوي تختتم تجاربها العلمية في الفضاء

حكاية طفلة يمنية خطفت قلوب رواد السوشيال ميديا بدموعها | فيديو

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 30-5-2023 بالأسواق المحلية

أخر تحديث لأسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في السوق المحلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك بختام تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

أسعار استمارة اختبارات الناشئين 2023 بالأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة: التربية الصحيحة الحل الأمثل لأولياء الأمور لمواجهة العالم الافتراضية

وكيل أوقاف القاهرة: من يحب الرسول لا يكذب ولا يأكل الحرام

تفسير حلم المزمار في المنام وعلاقته بسماع أخبار حزينة ومؤلمة

المزيد
الجريدة الرسمية