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أخبار مصر

ماذا تفعل حال عدم عودة بطاقتك التموينية المتوقفة بسبب الكهرباء أول نوفمبر؟

البطاقات التموينية
البطاقات التموينية

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية عودة تفعيل بطاقات التموين المتوقفة بسبب سرقة التيار الكهربائي أول نوفمبر المقبل.

ويمكن للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية المتوقفة بسبب ممارسات الكهرباء، في حالة عدم تشغيل بطاقاتهم  التموينية أول نوفمبر 2024، التقدم بتظلم إلى مكاتب التموين التابعين لها لتشغيل البطاقات وإتباع الخطوات الآتية: 

التوجه إلى مكتب التموين.

طلب استمارة لتقديم تظلم.

ملئ البيانات الموجودة بالاستمارة  وهي، رقم البطاقة التموينية  ، الرقم القومي لصاحب البطاقة،  الأفراد المسجلين على البطاقة، كتابة رقم هاتف خاص بأحد أفراد الأسرة. 

 

إرفاق ما يثبت دفع ممارسات الكهرباء بانتظام.

 

وزير الكهرباء: إرسال بيانات جديدة لوزارة التموين لتأخير تركيب العدادات 

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك عددا من الطلبات لتركيب العداد الكودي على المنصة قبل قرار رئيس الوزراء بتركيب العدادات الكودية دون شروط أو قيود مع محاسبتهم بالتكلفة الفعلية 214 قرشا وحذفهم من بطاقات التموين.

 

وأوضح وزير الكهرباء أنه سيتم إرسال بياناتهم مرة أخرى لوزارة التموين لعودتهم مرة أخرى لمنظومة الدعم، نظرا لأن تأخير تركيب العدادات نتيجة تقصير من شركات الكهرباء ونقص في توافر العدادات.

 

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