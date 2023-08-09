الأربعاء 09 أغسطس 2023
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اقتصاد

تبدأ من 600 جنيه، أسعار النجف والأباليج بسوق الكهرباء في العتبة (فيديو)

بائع النجف بشارع
بائع النجف بشارع الكهرباء، فيتو

يبحث العديد من المقبلين على الزواج أو من يرغب بتغيير شكل منازلهم أو غرفهم عن أفضل الأماكن لشراء النجف وأدوات الإضاءة كالأباليج والدلايات والذي يكون من الصعب العثور عليها بسبب أما تدني الخامات والتقفيل أو المغالاة غير المبررة في الأسعار.

ودفع ذلك عدسة "فيتو" للذهاب في جولة ميدانية إلى أكثر الأماكن شهرة في القاهرة الكبرى لبيع أدوات الإنارة وهو شارع الكهرباء للتعرف على الخامات والأسعار والأشكال المختلفة لكل ما يخص الإضاءة المنزلية.

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شارع الكهرباء للجميع

وقال أحد بائعي النجف بسوق الكهرباء بـمنطقة العتبة إن التجار في الشارع دائمًا ما يعملوا على توفير أفضل الأسعار بالإضافة إلى إتاحة  كل الأشكال والتصاميم من النجف والدلايات حتى لا يمضي العميل وقت طويل في البحث عن ما يناسب التصميم الداخلي لمنزله فيوجد المعاصر والكلاسيك بجانب القطع الفريدة التي يحب الشباب هذه الأيام إضافتها إلى غرفهم أوشققهم لتكون هي نقطة التركيز من حيث الألوان.

أسعار أدوات الإضاءة بسوق الكهرباء

وقال بائع النجف إنه توجد مقاسات مختلفة للنجف فتبدأ من 35 وحتى 60 وتكون الأسعار من 600 جنيها إلى 2000 جنيه لأغلى نجفة موجودة بسوق الكهرباء في حين تكون النجفة الكريستال من 800 جنيه إلى 1500 جنيه، مؤكدًا أن النجفة الكريستال تباع  في خارج السوق من 1500 إلى 2000 جنيه.

وأكد بائع النجف أن سعر ما يعرف بالدلاية المفردة تبدأ من  70 جنيه وحتى 200 جنيها في حين تكون الدلاية الثلاثية من 300 إلى 550 جنيه وهذا لأنها أكبر في الحجم وتوفر إضاءة أكبر ويمكن وضعها في غرف بمساحات واسعة أو "بالريسبشن" أن كان اللتصميم الداخلي بسيط أكثر فلا يريد العميل النجف المبهرج. 

كما تكون الدلايات الخيش بسعر 600 جنيه وفي العادة تستخدم في " الديكور" الحديث حيث تعطي مظهرا عصريا للغرفة وتكون هي النقطة المميزة أو يتجه البعض إلى إضافة العديد من القطع المشابهة بنفس اللون لتعطر مظهر خلاب. 

وأوضح البائع أن الأباليج المخصصة للغرف والمصنوعة من الزجاج المستورد تكون بسعر 400 جنيه حيث تبدأ الأباليج من 75 جنيها للمساحات الصغيرة مثل الطرقة والحمام والبلكونة وتأتي بأكثر من 10 أشكال مختلف لتناسب جميع الأذواق. 

أحدث التقنيات بشارع الكهرباء

ونوه البائع لعدسة "فيتو" عن وجود أفضل أحدث التقنيات بسوق الكهرباء حيث عرض لنا أحد النجفات التي تعمل ببلوتوث كما يوجد بها "mp3" مبني بداخلها ليتمكن المشتري من تشغيل الأغاني وتغيير لون  الإضاءة لتناسب "المود" الذي يبحث عنه ويكون سعرها 1300 جنيه.

استقرار أسعار سوق الكهرباء على مدار العام ونصف السابقين

 وأشار بائع النجف أن الأسعار لم ترتفع مع تحرير سعر الصرف الأخير وهذا لأن الأسعار بالفعل مرتفعة منذ أكثر من سنة ونصف حيث قام معظم التجار بحساب الزيادات على سعر 45 جنيه للدولار وتسعير البضائع على هذا الأساس لذلك فإن الأسعار حاليًا أكثر ثباتًا من أي سلعة أخري.

ويعد شارع سوق الكهرباء أرخص الأماكن لبيع النجف أدوات الإضاءة بناءً على ما قاله بائع الأدوات الكهربائية لـ"فيتو" حيث أكد انه بمناطق كالنزهة وشارع طه حسين تكون تكلفة النجفة الواحدة فوق الـ3000 ألاف جنيه بينما يمكن للعميل تشطيب شقة من حيث الإضاءة ب2000 جنيه وهذا لأن التقفيل مصري 100% والذي يؤدي إلى انخفاض الأسعار نسبيًا عن الأماكن الأخرى. 

الإقبال بسوق الكهرباء

وأكد بائع ادوات الانارة أن سوق الكهرباء لا يوجد به انخفاض في الإقبال، مضيفًا: " أنا أصغر فرشة في الشارع ولو مفيش شراء في شارع الكهرباء يبقي إحنا هنقفل خالص ونقعد في بيتنا".

تبدأ من 130 جنيها، أسعار الكشافات المحمولة بمنطقة العتبة (فيديو)

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