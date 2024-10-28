الإثنين 28 أكتوبر 2024
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حوادث

حبس روسية بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب في القاهرة الجديدة

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت  نيابة القاهرة الجديدة بحبس سيدة روسية متهمة بممارسة الاعمال المنافية للآداب والدعارة مع الرجال راغبي المتعة الحرام دون تمييز، 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب العامة بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية معلومات تفيد برصد سيدة تمارس أعمالا منافية للآداب العامة داخل شقة بالقاهرة الجديدة.


على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب من القبض على المتهمة ومعها راغب متعة حرام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.


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نيابة القاهرة الجديدة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب العامة قطاع الشرطة المتخصصة

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