توزيع الجوائز على الفائزين بمسابقات الدورة التاسعة لملتقى الخط العربي

شهد المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، مساء أمس الأحد حفل ختام الدورة التاسعة لملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي، الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحى، بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، والجمعية المصرية للخط العربي برئاسة الفنان الكبير مسعد البورسعيدى.

وكان الحفل الذي قدمه الإعلامي أحمد عبد العظيم، قد بدأ أولى فقراته بحفل مطربة الأوبرا إيمان عبد الغنى وفرقتها الموسيقية، التي قدمت باقة من الأغاني الوطنية منها (ع الربابة – حبيبتي يامصر وأحلف بسماها وترابها)، ثم عرض فيلم تسجيلي عن حياة الفنان الخطاط الراحل محمد حمام، والذي تحمل الدورة الحالية اسمه.

وفى كلمته شكر الفنان محمد بغدادي قوميسير عام الملتقى، الجهات الداعمة للملتقى من قطاعات الوزارة المختلفة، على المجهودات التي بذلها العاملين في هذه القطاعات لإنجاح الدورة الحالية.

وتحدث المعماري حمدي السطوحى مساعد وزير الثقافة للمشروعات الثقافية والفنية والمشرف على قطاع صندوق التنمية الثقافية، عن كون الخط العربي يمثل رؤية جديدة للهوية العربية لكونه أحد هذه الأدوات، مؤكدًا أن هذا الملتقى يعزز الهوية العربية، وبذلك يخرج الخط العربى من كونه مجرد منتجات فنية جميلة.

ومنح “السطوحي” و"بغدادي" درع الملتقى لضيوف الشرف والمكرمين وهم: الفنان السوري خالد الساعى، الفنان هشام المظلوم من دولة الإمارات، الفنان زكى على حسن من اليمن، الفنان محفوظ البوعيشي من ليبيا، الفنان محمد البوسونى من المغرب، الفنانة نرجس نور الدين من الإمارات والفنانان محمود السحلى ويسري حسن من مصر.

وفاز بجوائز المسابقة الرسمية للملتقى في الاتجاه الأصيل عبد الرحمن بن عبد الله المالكى من السعودية، سامح أحمد محمد أحمد من مصر، وعفان مأيادى من تايلاند.

وفاز بجائزة التميز في الاتجاهات الخطية الحديثة مني وحيد نواره مصر، وفاز بجائزة التميز في الزخرفة هناء التابعى الغازى من مصر، وفاز في جائزة التميز في الطباعة الرقمية أحمد طالب خميس المريخي من عمان، وفاز بجائزة الفنان الكبير خضير البورسعيدى، الفنان محمود محمد أحمد عبد الله من مصر.