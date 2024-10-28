المؤبد والغرامة 100 ألف جنيه لميكانيكي لاتجاره بالمخدرات في القليوبية

أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لميكانيكي، لاتهامه بالتعاطي والاتجار في الحشيش المخدر، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

إحالة ميكانيكي لاتهامه بالتعاطي والاتجار في الحشيش بالقليوبية

صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين محمد سيد عبد العال وأحمد رأفت الملكى وأمين أحمد عبد الحافظ وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.

وأحالت النيابة العامة المتهم: "أحمد إ ع إ" 33 سنة - ميكانيكي، في القضية رقم 12027 لسنة 2024 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 1697 لسنة 2024 كلي جنوب بنها لأنه في يوم 14 / 5 / 2024 بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا "الحشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأشار أمر الإحالة أنه أحرز بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا "الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأحرز سلاح أبيض "مطواة " دون ترخيص.

البداية عندما وردت معلومة للنقيب "عبد الحميد عصمت محمد" 29 سنة - معاون مباحث مركز القناطر، تفيد بقيام المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة فتوجه لمكان تواجده وأبصره ممسكًا لسيجارة ينبعث منها رائحة الحشيش المخدر وبيده الأخرى "مطواة".

وبتفتيش المتهم عثر على علبة سجائر نحوي 12 قطعة للحشيش المخدر، كما عثر على باقي المضبوطات، وبمواجهته اعترف بتجارة المخدرة والسيجارة للتعاطي والمبلغ المالي حصيلتة والهاتف المحمول وسيلته، وعلى ذلك أصدرت المحكمة حكمها السابق.