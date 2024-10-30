جمال الغندور يحسم جدل ضربتي جزاء الأهلي أمام العين ويعلق على طرد ياسر إبراهيم

الأهلي، علق جمال الغندور الخبير التحكيمي على ركلة جزاء الأهلي أمام العين الإماراتي في بطولة كأس إنتركونتيننتال مساء أمس الثلاثاء.

وقال جمال الغندور في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "ركلة جزاء الأهلي أمام العين صحيحة ومدافع الفريق الإماراتي يستحق الطرد في تلك اللقطة ولا أعلم لماذا لم يستدعه الفار".

وسام والشحات استحقا ركلتي جزاء

وأضاف الغندور: "وسام أبو علي يستحق ركلة جزاء في الشوط الأول، حيث دفع لاعب العين وسام بدون كرة".

وسام أبو علي، فيتو

وواصل: "حسين الشحات يستحق أيضًا ركلة جزاء أمام العين، حيث تدخل مدافع الفريق الإماراتي على قدم الشحات بدون كرة".

واختتم: "ياسر إبراهيم أستحق الطرد أمام العين الإماراتي في لقطة التدخل على سفيان رحيمي".

الأهلي يفوز على العين الإماراتي

وفاز النادي الأهلي على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون رد ليتوج بطلًا لبطولة القارات الثلاث وذلك خلال كأس إنتركونتنينتال على إستاد القاهرة.

ويواجه الأهلي الفائز بديربي الأمريكتين "باتشوكا المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية "ليبرتادورس" والمقرر لها يوم السبت 14 ديسمبر بالعاصمة القطرية الدوحة.

والفائز من تلك المباراة يواجه ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا يوم 18 ديسمبر أيضًا بالدوحة.