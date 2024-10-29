الشحات: جماهير الأهلي كلمة السر في الفوز بالبطولات

قال حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن جماهير الأهلي كلمة السر ‏دائمًا في التتويج بالبطولات، وإن وجودهم اليوم في مدرجات إستاد القاهرة كان دافعًا كبيرًا نحو التتويج بلقب أبطال القارات الثلاث والتأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس ‏إنتركونتيننتال.‏

وأضاف الشحات: قدمنا ما علينا في الفترة الماضية وتكللت جهودنا بالفوز بالسوبر المصري ‏ثم الفوز بلقب أبطال القارات الثلاث، بعدما قدمنا مباراة قوية وكبيرة أمام فريق مميز بحجم ‏العين الإماراتي.‏

وشدد لاعب الأهلي على أن اللاعبين تعاهدوا على الفوز بالبطولات هذا الموسم ‏وإسعاد الجماهير.‏

واختتم الشحات تصريحاته بالتأكيد أن الأهلي ينافس بقوة على كل الألقاب التي يشارك ‏بها، وأن هدف الفريق القادم الوصول إلى نهائي كأس إنتركونتيننتال بحثًا عن الفوز بالبطولة ‏للمرة الأولى.

الاهلي بطل القارات الثلاث

وفاز النادي الأهلي على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون رد ليتوج بطلا لبطولة القارات الثلاث وذلك خلال دوى ربع نهائي كأس إنتركونتنينتال على إستاد القاهرة.

ويحصد الأهلي 2 مليون دولار مكافأة التأهل لـ نصف نهائي كأس إنتركونتنينتال وفقا للائحة البطول ومرشح للزيادة حال الفوز في المباريات المقبلة للبطولة

ويلعب الأهلي في نصف نهائي كأس إنتركونتنينتال مع الفائز من مباراة بطلي أمريكا الجنوبية والشمالية في اللقاء الذي سيقام في الدوحة.

تشكيل الأهلي لمباراة العين الإماراتي

محمد الشناوى فى حراسة المرمى

خط الدفاع: أكرم توفيق ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله

في الوسط: مروان عطية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور حسين الشحات

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر ووسام أبو على.

تشكيل العين أمام الأهلي

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: بندر الأحبابي، كاردوسو، كوامي أوتوي، ايريك جورجينتس.

خط الوسط: أليخاندرو كاكو، بارك يونج، يحيي نادر، محمد عباس.

خط الهجوم: ماتياس بالاسيوس، سفيان رحيمي.

ودخل الأهلي التاريخ من أوسع أبوابه بالفوز على العملاق الإماراتي والتأهل إلى قبل النهائي.

وتأهل الأهلي للمشاركة فى تلك النسخة من البطولة، بعد تتويجه بلقب دورى أبطال إفريقيا، بينما يتواجد العين الإماراتى فى نفس الدور، بعد أن فرض نفسه ملكًا على النسخة الأخيرة لدوري أبطال آسيا.