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رياضة

وزير الرياضة يستقبل جمال الغندور في حضور علام والدرندلي

وزير الرياضة يستقبل
وزير الرياضة يستقبل جمال الغندور في حضور علام والدرندلي

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الكابتن جمال الغندور الحكم الدولي السابق ورئيس لجنة الحكام الأسبق بحضور جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وخالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

 

تفاصيل لقاء وزير الرياضة مع جمال الغندور

وصرح محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة أن اللقاء تناول  العديد من القضايا المتعلقة بالتحكيم المصري، حيث استمع وزير الشباب والرياضة إلى آراء ووجهات نظر الكابتن جمال الغندور حول سبل تطوير التحكيم المصري والارتقاء به إلى المستوى الدولى المطلوب.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير أكد خلال اللقاء  على أهمية الاستفادة من كافة المساهمات والرؤي المعنية بتطوير ونهضة المنظومة الرياضية بكافة مفرداتها، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة التحكيم وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لذلك دون التدخل فى أية تفاصيل فنية منوطة بالأساس وكلية بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة الى تقديم الكابتن جمال الغندور الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على استقباله، مؤكدًا استعداده التام للعمل من أجل تطوير التحكيم المصري.

 

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أشرف صبحي جمال علام الاتحاد المصري لكرة القدم جمال الغندور رئيس لجنة الحكام وزارة الشباب والرياضة

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