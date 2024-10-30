لا وقف للقتال ولن ننسحب من غزة، إسرائيل تفشل المفاوضات

نقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم، عن مصدر أجنبي مشارك بالمحادثات حول إبرام صفقة تبادل بين إسرائيل وحماس، أن الخطوط العريضة لـ تل أبيب، لا تتضمن صراحة وقف القتال أو الانسحاب من غزة.

مصدر يكشف خطوط إسرائيل العريضة في المفاوضات

ووصف المصدر المشارك في المحادثات، إن استقالة أحد كبار أعضاء فريق التفاوض الإسرائيلي ليست علامة جيدة.

في ذات السياق، قالت الخارجية القطرية، إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تلقى اتصالًا هاتفيًّا، من وزير الخارجية بدر عبد العاطي، بحثا خلاله العدوان الإسرائيلي على غزة، وجهود الوساطة المشتركة.

بيان الخارجية الأمريكية حول ضرورة إنهاء الحرب في غزة

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم، مستمرون في محاولة الضغط على إسرائيل بشأن ضرورة إنهاء الحرب.

وتابعت الخارجية الأمريكية، سنواصل العمل مع الوسيطين مصر وقطر لإيجاد طريق للمضي قدما وإنهاء الحرب.

وأشارت، سنواصل العمل مع الشركاء في أنحاء المنطقة والعالم لتقديم خطة لما بعد الحرب.