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خارج الحدود

مظاهرات في إسرائيل تطالب بإبرام صفقة تبادل للأسرى

مظاهرات إسرائيل،
مظاهرات إسرائيل، فيتو

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الإثنين، بانطلاق مظاهرات في إسرائيل تطالب بإبرام صفقة لتبادل الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.

 

الأهداف العسكرية في إيران

في سياق متصل، زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الإثنين، أن إيران تسعى لتطوير قنابل نووية هدفها تدمير الاحتلال، وتملك صواريخ بعيدة المدى عابرة للقارات.

وواصل نتنياهو مزاعمه قائلا: "إيران تزود وكلاءها بأسلحة قاتلة ونحن نقف عائقا أمامها ونفشل مخططاتها الشريرة، ونحن أمام تحد مختلف يهددنا ويهدد الشرق الأوسط والعالم أجمع".

وتابع نتنياهو: "ضربنا مصانع كبرى في إيران وأشكر حلفاءنا وعلى رأسهم الولايات المتحدة على التعاون المستمر، كذلك ضربنا المنظومات الدفاعية الإيرانية والصواريخ التي توجهها إيران باتجاهنا".

الأسرى الإسرائيليون في قطاع غزة

وواصل نتنياهو ادعاءاته: نجتث بشكل ممنهج ونقطع أذرع الأخطبوط الإيراني وهاجمنا العشرات من الأهداف العسكرية في إيران، وصفينا المسؤولين عن مهاجمتنا في 7 أكتوبر ودمرنا البنى التحتية الإرهابية لحماس.. صورة النصر الساحق ليست شعارا بل أفعال".

واستكمل نتنياهو قائلا: "تعرضنا لضربة قاسية لكننا لم نركع ورددنا بحرب تغير وجه الشرق الأوسط.. لم نعد جميع الأسري لكننا سنعيد الأحياء منهم والأموات.. لقد وقفنا على أرجلنا وقدنا  حربا لا هوادة فيها ضد أعدائنا تغير وجه الشرق الأوسط.. وإذا سقطت إسرائيل سقط العالم كله ونحن لن نخسر وسننتصر للبشرية جمعاء".

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