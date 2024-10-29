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خارج الحدود

تستهدف الإطاحة بالجنرال ألون، سر دراسة نتنياهو إجراء تعديلات على فريق التفاوض

اللواء نيتسان ألون،
اللواء نيتسان ألون، فيتو

كشفت مصادر عبرية، مساء اليوم، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يدرس إجراء تعديلات على فريق التفاوض، بهدف الإطاحة بممثل الجيش من الفريق اللواء نيتسان ألون.

نتنياهو يدرس استبدال اللواء نيتسان ألون من فريق التفاوض

وقالت المصادر، وفق هيئة البث الإسرائيلية، إن نتنياهو يدرس إمكانية استبدال اللواء نيتسان ألون، بعد ضغوطات سياسية عليه طالبته بذلك.

وأوضحت المصادر، أن اللواء نيتسان ألون، لا ينوي ترك منصبه في فريق التفاوض، على الرغم من الأصوات المطالبة برحيله، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية.

وحسب هيئة البث، امتنع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن التعليق على الأمر، وحين سئل عما إذا كان نتنياهو ينوي بالفعل استبدال ألون، أكد مكتبه أن "رئيس الوزراء مشغول حاليا بإيجاد حل محتمل قد يؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين".

وكان مسئولون أمنيون إسرائيليون قد أشاروا في تصريحات سابقة، إلى أن الجنرال ألون، ينوي الاستقالة بعدما عمل بشكل شاق طيلة خمسة أشهر على صفقة تبادل الأسرى مع حماس، من دون جدوى أو التوصل لنتيجة.

اللواء نيتسان ألون يشعر بالإحباط من تعامل نتنياهو مع ملف التفاوض

وأوضحت المصادر، أن -اللواء نيتسان ألون- شعر بالإحباط من تعامل نتنياهو مع هذا الملف.

يشار إلى أن نائب مسئول مفاوضات الأسرى العميد الإسرائيلي، أورين ستر، كان قد أعلن قبل يومين استقالته من منصبه.

جاءت تلك الخطوة بعدما أعرب عن شعوره بالإحباط من سلوك رئيس الوزراء والحكومة، معتبرًا أنه ليس لديه نية حقيقية للتوصل إلى اتفاق يطلق سراح الأسرى، حسب ما نقلت عنه صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

يشار إلى أن اللواء نيتسان ألون، ممثل الجيش في طاقم المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس لإطلاق سراح الأسرى في غزة وإرساء وقف لإطلاق النار في القطاع.

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