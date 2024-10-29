صاروخ كل دقيقين، حزب الله يطلق 30 صاروخا على إسرائيل خلال ساعة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، إنه رصد إطلاق 30 صاروخًا في الساعة الأخيرة من الأراضى اللبنانية، نحو بلدات في الجليل الأعلى وسقطت في مناطق غير مأهولة، وفق زعمه.

عمليات نوعية لعناصر حزب الله ضد إسرائيل

وقال حزب الله اللبنانى، قصفنا تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في منطقة وطى بلدة الخيام جنوبي لبنان

وتابع فى سياق توضيح عمليات المقاومة، قصفنا تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في تل نحاس عند أطراف بلدة كفركلا جنوبي البلاد.

الدفاع الأمريكية تتحدث عن تسوية دبلوماسية فى لبنان

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إنها ما زالت تعتقد أن هناك فرصة للتوصل لتسوية دبلوماسية في لبنان، وإنها ستواصل العمل من أجل تحقيق ذلك.