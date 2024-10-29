الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

صاروخ كل دقيقين، حزب الله يطلق 30 صاروخا على إسرائيل خلال ساعة

وحدة الرضوان، فيتو
وحدة الرضوان، فيتو

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، إنه رصد إطلاق 30 صاروخًا في الساعة الأخيرة من الأراضى اللبنانية، نحو بلدات في الجليل الأعلى وسقطت في مناطق غير مأهولة، وفق زعمه.

 

عمليات نوعية لعناصر حزب الله ضد إسرائيل 

وقال حزب الله اللبنانى، قصفنا تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في منطقة وطى بلدة الخيام جنوبي لبنان

وتابع فى سياق توضيح عمليات المقاومة، قصفنا تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في تل نحاس عند أطراف بلدة كفركلا جنوبي البلاد.

 

الدفاع الأمريكية تتحدث عن تسوية دبلوماسية فى لبنان

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إنها ما زالت تعتقد أن هناك فرصة للتوصل لتسوية دبلوماسية في لبنان، وإنها ستواصل العمل من أجل تحقيق ذلك.

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حزب الله يعلن إسقاط مسيرة طراز هرمز 900 وينفذ 4 عمليات نوعية ضد الاحتلال

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حزب الله: تنفيذ 30 عملية ضد المواقع والقوات الإسرائيلية المتوغلة

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