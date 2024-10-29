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خارج الحدود

حزب الله: تنفيذ 30 عملية ضد المواقع والقوات الإسرائيلية المتوغلة

حزب الله، فيتو
حزب الله، فيتو

أعلن حزب الله اللبناني عن قيامه بتنفيذ 30 عملية أمس الإثنين وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة ومواقع وقواعد وتجمعات عسكرية وبلدات في الشمال، وذلك دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه.

وفي عدة بيانات أعلن الحزب أنه شن هجومًا ‏جويًا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على تجمع لآليات العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة، وعلى تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في كسارة كفر جلعادي وأصابت أهدافها بدقة.

كما استهدف حزب الله تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة زرعيت بمسيرة انقضاضية وأصابت أهدافها بدقة، وتم استهدف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة روش بينا برشقة صاروخية.

وتم استهداف ‌‌تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة كريات شمونة برشقة صاروخية، وتجمع لقوات العدو في منطقة اليعقوصة عند أطراف بلدة الخيام برشقة صاروخية كبيرة.

واستهدف مقاتلوا الحزب دبابة ميركافا في منطقة الحمامص جنوب بلدة الخيام بصاروخ موجّه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح، وللمرة تم استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في منطقة الحمامص جنوب بلدة الخيام برشقة صاروخية.

وللمرة الثانية تم استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي من قبل حزب الله في منطقة الحمامص جنوب بلدة الخيام برشقة صاروخية.

 

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