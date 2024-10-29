بعد السيطرة عليه، المعمل الجنائي يفحص حريق نادي الترسانة لبيان أسبابه
انتدبت النيابة العامة فريقًا من المعمل الجنائي بمديرية أمن الجيزة لمعاينة وفحص حريق وقع بجوار سور نادي الترسانة بدائرة قسم شرطة العجوزة، للوقوف على أسباب الحريق.
وذلك عقب انتهاء قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة علي الحريق والقيام بعمليات التبريد.
كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا باندلاع حريق بجوار سور نادي الترسانة في المهندسين على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبرفقته قوات الدفاع المدني وتم السيطرة علي الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية.
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