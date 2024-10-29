الأربعاء 30 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بعد السيطرة عليه، المعمل الجنائي يفحص حريق نادي الترسانة لبيان أسبابه

فحص حريق بجوار نادي
فحص حريق بجوار نادي الترسانة، فيتو

انتدبت النيابة العامة فريقًا من المعمل الجنائي بمديرية أمن الجيزة لمعاينة وفحص حريق وقع بجوار سور نادي الترسانة بدائرة قسم شرطة العجوزة، للوقوف على أسباب الحريق.

وذلك عقب انتهاء  قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة علي الحريق والقيام بعمليات التبريد.

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا باندلاع  حريق بجوار سور نادي الترسانة في المهندسين على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبرفقته قوات الدفاع المدني وتم السيطرة علي الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية.

حملة مكبرة لـ مباحث التموين بالجيزة

بالأسماء، إصابة شخصين في تصادم سيارة نصف نقل بأتوبيس على طريق الواحات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فريق من المعمل الجنائي بجوار سور نادي الترسانة شرطة العجوزة

مواد متعلقة

حملة مكبرة لـ مباحث التموين بالجيزة

بالأسماء، إصابة شخصين في تصادم سيارة نصف نقل بأتوبيس على طريق الواحات

زوج بمحكمة الأسرة: استنزفتني ماديا وتعدت عليّ بالضرب وحرمتني من رؤية أبنائي

امرأة تثير الذعر في المنيب بأكلها قططا وكلابا أمام الأهالي وتحرك عاجل من الأمن والحي

بسبب خلافات مالية، عاطل يحاول إنهاء حياة شقيقه وابنته في العمرانية

نائب مدير أمن الجيزة يتفقد موقع حريق مخزن كراسي أبو صير (صور)

اشتعال حريق في مخزن بأبو صير بالبدرشين (فيديو)

شاهد، لحظة تفحم سيارة ثلاجة على الدائري الأوسطي دون إصابات

الأكثر قراءة

سر مغادرة رضا سليم احتفالات الأهلي بأرضية الملعب، وهذا مافعلته الجماهير معه (فيديو)

جمال الغندور يحسم جدل ضربتي جزاء الأهلي أمام العين ويعلق على طرد ياسر إبراهيم

بعد ارتفاع عدد الوفيات، قرار عاجل من محافظ القليوبية على كارثة المدفن الصحي بالخانكة

بمانشيتات حزينة، صحف الإمارات تعلق على خسارة العين أمام الأهلي

مكافأة مالية ضخمة لـ الأهلي بعد الفوز على العين في كأس إنتركونتنينتال

الزمالك يصدر بيانا رسميا بعد عفو الإمارات عن ثلاثي الفريق

رقم مش هين، إحصائية رسمية تكشف عدد المصريين بسوق العمل في الكويت

لقطة تريند، كهربا يخطف كأس القارات الثلاث ويهرول به خارج الملعب والجماهير تداعبه (فيديو)

منوعات

المزيد

رقم مش هين، إحصائية رسمية تكشف عدد المصريين بسوق العمل في الكويت

تحقيقات في تركيا بسبب موت كلب صغير بطريقة غريبة (فيديو)

جدل بعد اكتشاف جسم غريب في أحد الأنهار الهولندية (صور)

ثالث رائدة صينية تستعد للانطلاق نحو الفضاء

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 29-10-2024 في السوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

رسائل وزير التعليم أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 30-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 30-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 30 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads