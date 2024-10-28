اشتعال حريق في مخزن بأبو صير بالبدرشين (فيديو)
شب، منذ قليل، حريق هائل بأحد المخازن التابعة لأحد المنازل بقرية أبو صير دائرة مركز البدرشين.
وحيث اتصل الأهالي بـ شرطة نجدة الجيزة للإبلاغ عن الحريق الذي اندلع بأحد المخازن.
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وتداول رواد السوشيال ميديا فيديو للحظة اشتعال الحريق بمخزن داخل منزل أحد مواطني قرية أبو صير بالبدرشين.
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