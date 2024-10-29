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حوادث

بالأسماء، إصابة شخصين في تصادم سيارة نصف نقل بأتوبيس على طريق الواحات

إصابة شخصين في تصادم
إصابة شخصين في تصادم سيارة نصف نقل

حصلت فيتو على أسماء المصابين في حادث تصادم سيارة نصف نقل بأتوبيس، على طريق الواحات بجوار شركة قارون للبترول، في محافظة الجيزة، وتم نقلهم من خلال سيارات الإسعاف إلى مستشفى أكتوبر المركزي.

والمصابون هم: شريف عبد الرحمن، 44 سنة، مصاب بجرح في الوجه وكدمات متفرقة، مصطفى محمد، 20 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة.


وكانت غرفة عمليات الجيزة قد تلقت بلاغا عن تصادم سيارة نصف نقل بأتوبيس، على طريق الواحات بجوار شركة قارون للبترول، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى والدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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فيتو حادث تصادم سيارة نصف نقل بأتوبيس طريق الواحات

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