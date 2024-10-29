بحضور محمد أبو الوفا، تسليم شهادات الرخصة D للمدربين بالمنيا

شارك محمد أبو الوفا عضو اتحاد الكرة في إحتفالية إنهاء الدورة D التي أقيمت بالمنيا وتسليم الشهادات للمدربين في حضور عماد كدواني محافظ المنيا والنائب إيهاب عبد العظيم المدير التنفيذي لفرع المنيا لكرة القدم والدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين باتحاد الكرة ورؤساء أندية المنيا.

وشارك في الدورة التدريبية عدد 60 مدربا حصلوا على الرخصة التدريبية D في إطار سياسة اتحاد الكرة لتطوير المدربين في السنوات الأخيرة.

محمد فاروق يهدد بالرحيل عن لجنة الحكام

من جهة أخرى، أكد مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة، أن محمد فاروق القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام، عقد جلسة خلال الساعات الماضية مع جمال علام رئيس الاتحاد، لمطالبته بإصدار قرار رسمي بتعيينه رئيسا للجنة الحكام، واعتماد التشكيل الجديد للجنة قبل انطلاق الدوري يوم الأربعاء المقبل.

جمال علام يصدم رئيس لجنة الحكام

قال الإعلامي خالد الغندور، خلال برنامجه ستاد المحور: "المصدر أكد أن جمال علام أبلغ محمد فاروق بأن مجلس إدارة اتحاد الكرة ستنتهي مدته خلال الفترة القليلة المقبلة، ولن يصدر قرارات تخص لجنة الحكام أو اعتماد تعيينه رئيسا للجنة، وسيترك القرار للمجلس الجديد".

وتابع: "محمد فاروق دخل في حالة من الغضب وتحدث مع بعض المقربين منه حول رغبته في الرحيل عن لجنة الحكام، لأنه حتى الآن قائم بأعمال رئيس اللجنة ولم يصدر له قرار بتعيينه رئيسا للجنة".

محمد فاروق يهدد بالرحيل

واختتم: "محمد فاروق سيحسم موقفه بشكل رسمي خلال الساعات القادمة، سواء بالاستمرار أو الرحيل عن منصبه، مع محاولات جديدة مع مسؤولي اتحاد الكرة لاعتماد التشكيل الجديد للجنة الحكام برئاسته".

انطلاق معسكر الحكام بالأسكندرية

انطلق معسكر حكام النخبة في المدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، تحت إشراف لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، والذي يأتي ضمن خطة العمل والتطوير التي ستنفذ خلال المرحلة المقبلة واستعدادا لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد 2024 - 2025.