الأربعاء 30 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بحضور محمد أبو الوفا، تسليم شهادات الرخصة D للمدربين بالمنيا

محمد أبو الوفا عضو
محمد أبو الوفا عضو اتحاد الكرة، فيتو

شارك محمد أبو الوفا عضو اتحاد الكرة في إحتفالية إنهاء الدورة D التي أقيمت بالمنيا وتسليم الشهادات للمدربين في حضور عماد كدواني محافظ المنيا والنائب إيهاب عبد العظيم المدير التنفيذي لفرع المنيا لكرة القدم والدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين باتحاد الكرة ورؤساء أندية المنيا.

وشارك في الدورة التدريبية عدد 60 مدربا حصلوا على الرخصة التدريبية D في إطار سياسة اتحاد الكرة لتطوير المدربين في السنوات الأخيرة.

 

محمد فاروق يهدد بالرحيل عن لجنة الحكام

من جهة أخرى، أكد مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة، أن محمد فاروق القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام، عقد جلسة خلال الساعات الماضية مع جمال علام رئيس الاتحاد، لمطالبته بإصدار قرار رسمي بتعيينه رئيسا للجنة الحكام، واعتماد التشكيل الجديد للجنة قبل انطلاق الدوري يوم الأربعاء المقبل.

جمال علام يصدم رئيس لجنة الحكام

قال الإعلامي خالد الغندور، خلال برنامجه ستاد المحور: "المصدر أكد أن جمال علام أبلغ محمد فاروق بأن مجلس إدارة اتحاد الكرة ستنتهي مدته خلال الفترة القليلة المقبلة، ولن يصدر قرارات تخص لجنة الحكام أو اعتماد تعيينه رئيسا للجنة، وسيترك القرار للمجلس الجديد".

وتابع: "محمد فاروق دخل في حالة من الغضب وتحدث مع بعض المقربين منه حول رغبته في الرحيل عن لجنة الحكام، لأنه حتى الآن قائم بأعمال رئيس اللجنة ولم يصدر له قرار بتعيينه رئيسا للجنة".

طالع المزيد: صدمة لرئيس لجنة الحكام، كواليس جلسة محمد فاروق مع جمال علام

محمد فاروق يهدد بالرحيل

واختتم: "محمد فاروق سيحسم موقفه بشكل رسمي خلال الساعات القادمة، سواء بالاستمرار أو الرحيل عن منصبه، مع محاولات جديدة مع مسؤولي اتحاد الكرة لاعتماد التشكيل الجديد للجنة الحكام برئاسته".

انطلاق معسكر الحكام بالأسكندرية

انطلق معسكر حكام النخبة في المدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، تحت إشراف لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، والذي يأتي ضمن خطة العمل والتطوير التي ستنفذ خلال المرحلة المقبلة واستعدادا لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد 2024 - 2025.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اتحاد الكرة محمد أبو الوفا عماد كدواني محافظ المنيا فرع المنيا لكره القدم محمد فاروق جمال علام

مواد متعلقة

رسميا، اتحاد الكرة يغلق باب القيد الصيفي لأندية الدوري الممتاز

عودة طارق مصطفى وعلي ماهر من المغرب بعد حضور دورات الرخصة التدريبية برو

لاعب الأهلي السابق يحصل على الرخصة التدريبية C من الاتحاد الآسيوي

محمد أبو الوفا: حسام حسن كان عند حسن ظن جماهير منتخب مصر

الأكثر قراءة

سر مغادرة رضا سليم احتفالات الأهلي بأرضية الملعب، وهذا مافعلته الجماهير معه (فيديو)

جمال الغندور يحسم جدل ضربتي جزاء الأهلي أمام العين ويعلق على طرد ياسر إبراهيم

بعد ارتفاع عدد الوفيات، قرار عاجل من محافظ القليوبية على كارثة المدفن الصحي بالخانكة

بمانشيتات حزينة، صحف الإمارات تعلق على خسارة العين أمام الأهلي

مكافأة مالية ضخمة لـ الأهلي بعد الفوز على العين في كأس إنتركونتنينتال

الزمالك يصدر بيانا رسميا بعد عفو الإمارات عن ثلاثي الفريق

رقم مش هين، إحصائية رسمية تكشف عدد المصريين بسوق العمل في الكويت

لقطة تريند، كهربا يخطف كأس القارات الثلاث ويهرول به خارج الملعب والجماهير تداعبه (فيديو)

منوعات

المزيد

رقم مش هين، إحصائية رسمية تكشف عدد المصريين بسوق العمل في الكويت

تحقيقات في تركيا بسبب موت كلب صغير بطريقة غريبة (فيديو)

جدل بعد اكتشاف جسم غريب في أحد الأنهار الهولندية (صور)

ثالث رائدة صينية تستعد للانطلاق نحو الفضاء

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 29-10-2024 في السوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

رسائل وزير التعليم أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 30-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 30-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 30 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads