الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

محمد فاروق يهدد برحيله عن لجنة الحكام بعد جلسته مع رئيس اتحاد الكرة

محمد فاروق رئيس لجنة
محمد فاروق رئيس لجنة الحكام، فيتو

لجنة الحكام، أكد مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة، أن محمد فاروق القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام، عقد جلسة خلال الساعات الماضية مع جمال علام رئيس الاتحاد، لمطالبته بإصدار قرار رسمي بتعيينه رئيسا للجنة الحكام، واعتماد التشكيل الجديد للجنة قبل انطلاق الدوري يوم الأربعاء المقبل.

جمال علام يصدم رئيس لجنة الحكام

قال الإعلامي خالد الغندور، خلال برنامجه ستاد المحور: "المصدر أكد أن جمال علام أبلغ محمد فاروق بأن مجلس إدارة اتحاد الكرة ستنتهي مدته خلال الفترة القليلة المقبلة، ولن يصدر قرارات تخص لجنة الحكام أو اعتماد تعيينه رئيسا للجنة، وسيترك القرار للمجلس الجديد".

وتابع: "محمد فاروق دخل في حالة من الغضب وتحدث مع بعض المقربين منه حول رغبته في الرحيل عن لجنة الحكام، لأنه حتى الآن قائم بأعمال رئيس اللجنة ولم يصدر له قرار بتعيينه رئيسا للجنة".

طالع المزيد: صدمة لرئيس لجنة الحكام، كواليس جلسة محمد فاروق مع جمال علام

محمد فاروق يهدد بالرحيل

واختتم: "محمد فاروق سيحسم موقفه بشكل رسمي خلال الساعات القادمة، سواء بالاستمرار أو الرحيل عن منصبه، مع محاولات جديدة مع مسؤولي اتحاد الكرة لاعتماد التشكيل الجديد للجنة الحكام برئاسته".

إنطلاق معسكر الحكام بالأسكندرية

انطلق معسكر حكام النخبة في المدينة الشبابية بأبي قير بالأسكندرية، تحت إشراف لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، والذي يأتي ضمن خطة العمل والتطوير التي ستنفذ خلال المرحلة المقبلة واستعدادا لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد 2024 - 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

لجنة الحكام اتحاد الكرة محمد فاروق رئيس لجنة الحكام جمال علام

مواد متعلقة

صدمة لرئيس لجنة الحكام، كواليس جلسة محمد فاروق مع جمال علام

رئيس لجنة الحكام يفجر مفاجأة عن حكام نهائي كأس السوبر

لجنة الحكام تشرح تعديلات قانون كرة القدم لإداريي أندية الممتاز

رئيس لجنة الحكام يتحدث عن المرشح لإدارة نهائي السوبر المصري

الأكثر قراءة

امرأة تثير الذعر في المنيب بأكلها قططا وكلابا أمام الأهالي وتحرك عاجل من الأمن والحي

احذر البوتاجاز وطريقة ترتيب الطعام، 4 نصائح للتوفير في استهلاك الكهرباء أثناء استخدام الديب فريزر

مسلسل تيتا زوزو الحلقة 28، أتباع الحاج إسماعيل يعتدون على أحمد ووظيفة سيف في خطر

هاني عادل: تعرفت على زوجتي بمسلسل السهام المارقة وهي ممثلة موهوبة

بداية الغيث قطرة، انخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم الضاني بالأسواق

اليوم، الأهلي يسعى لكتابة تاريخ جديد أمام العين الإماراتي ببطولة الانتر كونتيننتال

من حقها تعاتب، شوبير يرد على زوجة علي معلول بعد انتقادها محمد رمضان (فيديو)

هل تضيع فرصة تناول تطعيم الإنفلونزا مع انتهاء شهر أكتوبر؟ المصل واللقاح تجيب

منوعات

المزيد

واشنطن بوست تخسر أكثر من 200 ألف اشتراك بسبب الانتخابات الأمريكية

مشهد مرعب، شخص يركض على سطح قطار في أمريكا (فيديو)

اكتشاف أنفاق تنتمي للحضارة الزابوتيكية القديمة في المكسيك

شركة تعتزم إرسال روبوتات تعمل بأدمغة الحشرات للمريخ

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

هتشتري الأرز بكام النهارده الإثنين في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

الفائزون بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 29-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 29-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 29-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads