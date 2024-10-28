محمد فاروق يهدد برحيله عن لجنة الحكام بعد جلسته مع رئيس اتحاد الكرة

لجنة الحكام، أكد مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة، أن محمد فاروق القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام، عقد جلسة خلال الساعات الماضية مع جمال علام رئيس الاتحاد، لمطالبته بإصدار قرار رسمي بتعيينه رئيسا للجنة الحكام، واعتماد التشكيل الجديد للجنة قبل انطلاق الدوري يوم الأربعاء المقبل.

جمال علام يصدم رئيس لجنة الحكام

قال الإعلامي خالد الغندور، خلال برنامجه ستاد المحور: "المصدر أكد أن جمال علام أبلغ محمد فاروق بأن مجلس إدارة اتحاد الكرة ستنتهي مدته خلال الفترة القليلة المقبلة، ولن يصدر قرارات تخص لجنة الحكام أو اعتماد تعيينه رئيسا للجنة، وسيترك القرار للمجلس الجديد".

وتابع: "محمد فاروق دخل في حالة من الغضب وتحدث مع بعض المقربين منه حول رغبته في الرحيل عن لجنة الحكام، لأنه حتى الآن قائم بأعمال رئيس اللجنة ولم يصدر له قرار بتعيينه رئيسا للجنة".

محمد فاروق يهدد بالرحيل

واختتم: "محمد فاروق سيحسم موقفه بشكل رسمي خلال الساعات القادمة، سواء بالاستمرار أو الرحيل عن منصبه، مع محاولات جديدة مع مسؤولي اتحاد الكرة لاعتماد التشكيل الجديد للجنة الحكام برئاسته".

إنطلاق معسكر الحكام بالأسكندرية

انطلق معسكر حكام النخبة في المدينة الشبابية بأبي قير بالأسكندرية، تحت إشراف لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، والذي يأتي ضمن خطة العمل والتطوير التي ستنفذ خلال المرحلة المقبلة واستعدادا لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد 2024 - 2025.