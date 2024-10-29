تراجع في مبيعات السيارات الكهربائية خلال الربع الثالث من عام 2024

شهدت مبيعات السيارات الكهربائية تراجعا كبيرا في المبيعات خلال الربع الثالث من عام 2024، في الولايات المتحدة حيث بلغت مبيعات سيارات سايبرترك 16,692 سيارة

وفقًا لبيانات من كيلي بلو بوك، جاءت في المركز الثاني سيارات فورد موستانج ماك إي، التي انخفضت مبيعاتها بنسبة تصل نحو 10 % أي ما يعادل 13,392 سيارة، احتلت سيارة هوندا برولوج المركز الثالث بيع 12,644 سيارة، وفي المركز الرابع سيارات هيونداي بعد بيع 11,590 سيارة





وفي المركز الخامس لصالح سيارات كاديلاك ليريك بنسبة 139.4٪؜ مبيعات أي ما يعادل بيع 7,224 سيارة، وكانت سيارات وفورد إف-150 لايتنينج في المركز السادس بنسبة 104.5 ٪؜، وتحسنت مبيعات سيارات نيسان ليف بزيادة 187.5٪؜ أي ما يعادل بيع 4,514 وحدة سيارة.



انخفضت مبيعات فولكس فاجن ID.4 بنسبة 57.8 ٪؜ بعد بيع 4,518 سيارة، وانخفضت مبيعات تسلا موديل S بنسبة 46.7 ٪؜ إلى 1,669 سيارة، وخسرت هيونداي أيونيك 6 56.9 ٪؜ من مبيعاتها، والتي انخفضت إلى 2,158، واقتصرت مبيعات سيارات أودي A8 إي ترون سوى الي 1,745 سيارة