قيمة الحياة، محاضرة تثقيفية لشباب المنيا اليوم بمركز الأزهر العالمي للفتوى

استقبل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية اليوم الثلاثاء وفد شباب محافظة المنيا المشارك في مبادرة «ابن وعيك نور فكرك» في مرحلتها الثانية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، حيث استمع الشباب لمحاضرة بعنوان «قيمة الحياة» تناولت عددًا من المحاور المهمة، منها:

قيمة الحياة في الشرائع السماوية.

توجيهات الشريعة الإسلامية بالمحافظة على الحياة.

علاقة الإنسان بالله وحكمة وجود الخير والشر في الحياة.

نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية

شارك في الوفد شباب من برلماني الطلائع والشباب، ونماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية من مراكز الشباب بمحافظة المنيا.

وتأتي المبادرة في إطار مشاركة المركز في المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الانسان»، وفي ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بالنزول للشباب، ومحاورتهم ومناقشة أفكارهم، والاستماع إليهم.

جدير بالذكر أن وفد محافظة المنيا هو الوفد السابع الذي يزور مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في إطار المرحلة الثانية من مبادرة ابن وعيك نور فكرك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.