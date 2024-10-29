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رياضة

مصدر باتحاد الكرة يكشف حقيقة صدور عقوبة مغلظة بحق ثلاثي الزمالك

ثلاثي الزمالك، فيتو
ثلاثي الزمالك، فيتو

ثلاثي الزمالك، كشف مصدر مسؤول بـاتحاد الكرة المصري، حقيقة نشر في الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي عن صدور قرار من لجنة المسابقات بالجبلاية بإيقاف ثلاثي الزمالك عبد الواحد السيد ونبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي أصحاب أزمة السوبر المصري في الإمارات 10 مباريات في الدوري المحلي، لما بدر منهم من سلوك غير رياضي عقب مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري في الإمارات.

 

تطبيق اللائحة على ثلاثي الزمالك

وأكد المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه، أن اتحاد الكرة لم يتخذ حتى الآن أي قرار بحق ثلاثي الزمالك أصحاب أزمة الإمارات، كما أن أي قرار يتخذ بحق الثلاثي سيكون بعد عرضهم على لجنة الانضباط باتحاد الكرة وبعد الإطلاع على تقرير مراقب مباراة الزمالك وبيراميدز، وفي النهاية فإن اللوائح تطبق على الجميع، خاصة أن واقعة الإشتباك مع فرد الأمن بإستاد آل نهيان حدثت خارج الملعب وبعد انتهاء المباراة.

اتحاد الكرة المصري، فيتو
اتحاد الكرة المصري، فيتو

انتهاء أزمة ثلاثي الزمالك في الإمارات

وأعلن محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، نجاح التنسيق والتواصل الذي جرى بين السلطات والمؤسسات المصرية ونظيرتها الإماراتية في إنهاء أزمة ثلاثي نادي الزمالك المحتجزين بدولة الإمارات.

وأضافت وزارة الشباب والرياضة في بيان رسمي أنه من المنتظر أن يتم خلال الساعات المقبلة إعلان الانتهاء الكامل للأزمة وعودة اللاعبين وذلك في إطار الاحترام الكامل للأطر القانونية وارتكازًا على العلاقات التاريخية التي تربط الدولتين الشقيقتين مصر والإمارات.

 

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