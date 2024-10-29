الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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إطلاق أول استراتيجية وطنية للمدن الذكية خلال المنتدى الحضري العالمي

خالد عباس، فيتو
خالد عباس، فيتو

تشارك شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، في فعاليات النسخة الـ12 من المنتدى الحضري العالمي، والتي تستضيفه القاهرة في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024.

يشارك في المنتدى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعدد من وزراء الإسكان وصناع القرار من مختلف دول العالم.

من المنتظر أن يعلن المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عن إطلاق أول استراتيجية وطنية للمدن الذكية، وذلك خلال كلمته بالمنتدى والتي يلقيها في الثامن من نوفمبر المقبل.

تم تأسيس المنتدى الحضري العالمي في 2001 بدعم من الأمم المتحدة لمعالجة الأزمات العالمية الطارئة مثل؛ التحضر وأثره على المجتمعات، الاقتصاد، والتغيرات المناخية.

قال المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة: مساحة المدينة تصل إلي 40 ألف فدان وتعادل 4 أضعاف مساحة مدينة الشيخ زايد.

مصروفات صيانة العاصمة الإدارية

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": مصاريف الصيانة التي تصل إلي 6 مليارات جنيه سنويا، تأتي من خلال وديعة الصيانة، وهذه الأموال دفعها المشترون للحفاظ على أصول الدولة.


قيمة العاصمة الإدارية

ولفت إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة منذ 5 سنوات كانت صحراء ولا تساوي شيئا للاقتصاد المصري وبشهادة من وزير المالية أصبحت من أكبر 5 كيانات دفعا للضرائب في مصر.

أرباح العاصمة الإدارية 

وأشار إلي أن أرباح شركة العاصمة الإدارية الجديدة خلال 6 أشهر وصلت إلي 27 مليار جنيه ومن المتوقع وصولها لـ30 مليار جنيه خلال عام 2024.

القطار الكهربائي السريع 

وأوضح أن القطار الكهربائي السريع يستقله 25 ألف مواطن للوصول إلي العاصمة الإدارية، وهناك أكثر من 50 ألف موظف من العاملين بالوزارات يأتون للعاصمة يوميا.
 
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