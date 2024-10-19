العاصمة الإدارية.. مشروع استثماري قومي يحظى باهتمام خاص

في عام 2015، تم الإعلان عن مشروع ضخم لإنشاء عاصمة إدارية جديدة لمصر تستوعب الزيادة السكانية المتزايدة وتكفل أماكن جديدة ومقرات الوزارات والمؤسسات الحكومية والقنصليات والبعثات الأجنبية بجانب أيضا أن تصبح مركزًا سياسيًا واقتصاديًا وتجاريًا رائدًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

العاصمة الجديدة ستكون ذات ثقل إداري واقتصادي دولي ويسهم في ذلك موقعها المميز قرب القاهرة ومحافظات قناة السويس.

العاصمة الإدارية الجديدة مبنية بخبرات تكنولوجية وعقارية متطورة ومنفذ فيها أحدث تقنيات البناء، بجانب هذا وذاك، فالعاصمة الإدارية الجديدة تضم العديد من المشروعات السكنية والتجارية ما بين كمبوندات سكنية ومشروعات إسكان متنوعة ومولات تجارية وطبية ومراكز إدارة ومقرات أعمال للشركات العالمية.

العاصمة الجديدة.. مدينة متطورة بمعايير عالمية

العاصمة الجديدة لا تهدف لتكون مدينة رائدة محليا فقط، بل أيضا تهدف لتكون نقطة جذب عالمي للسكن والعمل، ويظهر هذا في التقنيات المتطورة التي تدار بها مرافقها، وكذلك إسناد خدمات وصيانة وإدارة العاصمة لبيوت خبرة عالمية وذات ثقة تضمن تقديم منتج مختلف، ولضمان أن تكون العاصمة مدينة منافسة تجاريا وسكنيا تم تقسيم المدينة لأحياء متخصصة بعضها للسكن والآخر للأعمال والتجارة وأحياء للقنصليات والهيئات الأجنبية بجانب مراكز فنية وثقافية ورياضية متطورة، من أبرز معالم العاصمة أيضا البرج الأيقوني، أطول برج في القارة الإفريقية،وذلك في حي المال والأعمال، في قلب منطقة الأعمال المركزية بالمدينة. وقرب هذا البرج حوالي 20 برجًا متميزًا آخر يقدم خدمات متنوعة تشمل السكن والتجارة والإدارة والفنادق. وفي هذا السياق.

موقع العاصمة الإدارية الجديدة.. منزلك قريب من القاهرة والمدن الجديدة

اختيار العاصمة الإدارية للسكن أو الاستثمار من خلال شراء واحدة من معروض شقق للبيع في العاصمة الادارية يضمن لك القرب من القاهرة والمدن الجديدة في شرق القاهرة وأيضا المدن الساحلية ناحية الشرق مثل العين السخنة وبعض مناطق الساحل الشمالي، تقع العاصمة الإدارية الجديدة في موقع استراتيجي بين القاهرة والسويس، على أطراف مدينة بدر، حيث تبعد حوالي 60 كيلومترًا عن السويس والعين السخنة، وكذلك 60 كيلومترًا عن وسط القاهرة. ترتبط العاصمة الإدارية بطريقي القاهرة – السويس والقاهرة – العين السخنة، كما تقع بالقرب من الطريق الدائري الإقليمي.

المدن القريبة من العاصمة الإدارية الجديدة

الإقامة أو العمل في العاصمة الجديدة لا يعني أبدا احتياجك للانتقال مسافات طويلة للوصول لبيتك في أحياء القاهرة فهي قريبة من عدة مدن هامة وجديدة مثل:

القاهرة الجديدة والتجمع الخامس.

مدينة الشروق.

مدينة بدر.

مدينة المستقبل.

مدينتي.

هليوبوليس الجديدة.

أحياء سكنية متخصصة.. أبرزها الحي السكني السابع

تضم العاصمة الإدارية عدة أحياء سكنية موسعة عددها سبعة أحياء رئيسية ترتب رقميا من R1 حتى R8، الأحياء من R1 حتى R6 تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أما الحيين R7 وR8 مخصصين للكمبوندات والمشروعات الخاصة بالمطورين من القطاع الخاص.

الحي السكني السابع R7 هو أبرز أحياء العاصمة الجديدة، ويمتد على مساحة 1500 فدان ويُعتبر من أرقى وأميز أحياء المدينة. يضم مشاريع سكنية فاخرة ومنشآت خدمية وتجارية، مقسم إلى 33 قطعة أرض. يتميز بموقعه القريب من معالم هامة مثل الحي الحكومي، القصر الرئاسي، مجمع الوزارات، المدينة الطبية، محطة القطار، ومسجد الفتاح العليم. بالإضافة لقربه من مركز المؤتمرات، دار الأوبرا، ومدينة الفن والثقافة، ويبعد دقائق عن النهر الأخضر، أكبر حديقة مركزية في العالم.

الطرق الهامة والمحاور التي تربط العاصمة بالقاهرة والمدن الأخرى

اختيار السكن في مدينة جديدة أو الاستثمار العقاري وشراء منزل أو فيلا للبيع في العاصمة الادارية يعتمد على عدة عوامل هامة أبرزها القرب من الطرق الهامة والمحاور الرئيسية التي تربط بينك وبين مدن القاهرة وكذلك المحافظات الأخرى.

طريق الدائري الأوسطي: يربط بين القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة. طريق القاهرة-السويس: يربط القاهرة بالعاصمة مرورًا بطريق السويس. طريق القاهرة - العين السخنة: يربط العاصمة الإدارية بالعين السخنة والقاهرة. طريق الدائري الإقليمي: يربط بين المحافظات المختلفة والعاصمة الإدارية. الطريق الحر: يوفر طريقًا سريعًا للوصول إلى العاصمة.

هناك أيضا عدة محاور وطرق رئيسية داخل العاصمة الإدارية:

محور بن زايد الشمالي: أحد المحاور الرئيسية للتنقل داخل العاصمة. محور بن زايد الجنوبي: محور آخر يوازي المحور الشمالي.

هناك عدة وسائل مواصلات ستسهل الانتقال للعاصمة والمدن المحيطة منها:

القطار السريع

القطار الكهربائي

المونوريل

القطار التقليدي (الديزل)

وبهذه المشروعات يمكن الانتقال المباشر للعاصمة الجديدة من القاهرة والمدن الأخرى.

النهر الأخضر.. أبرز معالم العاصمة الإدارية

من أبرز معالم العاصمة الإدارية خاصة لسكان المشروعات والأحياء السكنية هو النهر الأخضر وهو عبارة عن أطول سلسلة حدائق في العالم، ويمتد النهر وسط العاصمة الجديدة على مساحة تتجاوز 1000 فدان وبطول يزيد عن 10 كيلومترات.

النهر الأخضر مساحته ستة أضعاف مساحة سنترال بارك في نيويورك، وهو مشروع صديق للبيئة حيث تستخدم مياه معالجة لا تصلح للشرب لري مشروعات النهر. وبالتالي فالمشروع يحافظ على الموارد المائية.

أنواع الشقق والفيلات في العاصمة الإدارية

تضم العاصمة الإدارية عقارات سكنية متنوعة في الأحياء السكنية التي تضمها منها:

وحدات استوديو

شقق بمساحات مختلفة

شقق بحديقة

فيلات بتصميمات متنوعة ما بين توين هاوس وتاون هاوس وستاند آلون فيلا

قصور فاخرة

أهم المشروعات السكنية في العاصمة الإدارية

تضم العاصمة الإدارية مشروعات متنوعة لكبار الأسماء العقارية في مصر ويتوالى افتتاح وإطلاق مشروعات جديدة لشركات كبرى مثل شركة سيتي جروب وشركة لافيستا للتطوير العقاري وشركة مصر إيطاليا وشركة صروح للتنمية العقارية وغيرهم، هذا بجانب شركات التطوير العقاري الحكومية.

من أهم الكمبوندات السكنية في العاصمة الإدارية

يصعب حصر الكمبوندات والمشروعات السكنية في العاصمة الإدارية وتضم فيلات و شقق للبيع بمساحات مختلفة، من هذه المشروعات:

يقع كمبوند إنترادا في الحي السكني السابع بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالقرب من فندق الماسة والمعالم الرئيسية. يمتد على 72 فدانًا، مع تخصيص 20٪ للمباني و80٪ للمساحات الخضراء والخدمات. تتراوح مساحات الوحدات بين 125 و220 مترًا مربعًا، إضافة إلى شقق دوبلكس تصل إلى 290 مترًا مربعًا. المشروع من تنفيذ شركة صروح للتنمية العقارية التي نفذت أكثر من 250 مشروعًا في مصر ودول أخرى.

كمبوند ذا سيتي فالي، مقام على 63 فدانًا في الحي السكني R7 بالعاصمة الإدارية الجديدة، بنسبة مباني 19% والباقي مساحات خضراء. يضم شقق، شقق بحدائق، وبنتهاوس بمساحات بين 100 و185 مترًا مربعًا. يتميز بتصميمات حديثة وخدمات متنوعة تشمل نادٍ رياضي، حمامات سباحة، مناطق للأطفال، ومسجد، مع أمن وحراسة على مدار الساعة.

كمبوند لا كابيتال

كمبوند لا كابيتال في العاصمة الإدارية الجديدة من شركة بيراميدز للاستثمار العقاري، يمتد على مساحة 13.5 فدانًا في الحي السكني السابع، قريب من محور محمد بن زايد الجنوبي والمعالم الرئيسية. يتوفر بالكمبوند وحدات متنوعة: شقق، شقق بحديقة، دوبلكس، وبنتهاوس.

كمبوند أناكاجي

كمبوند أناكاجي بالحي السكني R8 في العاصمة الإدارية الجديدة يتميز بالطراز النوبي المبهج ويمتد على 20 فدانًا. يطل على النهر الأخضر وقريب من الحي الدبلوماسي والحكومي. يتمتع بمساحات خضراء واسعة وخدمات متكاملة مثل حمامات السباحة، النوادي، مسارات الجري، والمناطق التجارية. الوحدات السكنية تتراوح مساحاتها بين 94 و319 مترًا مربعًا، المشروع من تنفيذ شركة عقار مصر.