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موزة على جدار، عرض عمل فني للبيع في مزاد مقابل مبلغ هائل

الموزه، فيتو
الموزه، فيتو

عاد العمل الفني للفنان ماوريتسيو كاتيلان، بعنوان "Comedian" والمتمثل بموزة مثبتة على الحائط للواجهة مجددًا، حيث أعلنت "دار سوذبي" للمزادات أن أحد "الإصدارات" الثلاثة للعمل الفني سيعرض للبيع مرة أخرى بتقدير يتراوح بين مليون دولار و1.5 مليون دولار، بعد أن بيعت مقابل 120 ألف دولار في العام 2019، ما أثار ذلك ضجة على منصات التواصل الاجتماعي.

وبالمقابل، سيتلقى الفائز بالمزاد لفة من الشريط اللاصق وموزة واحدة، بالإضافة إلى شهادة أصالة وتعليمات رسمية لتثبيت العمل.

وأكدت "سوذبي" أنه لا الشريط اللاصق ولا الموزة، من العمل الأصلي، بحسب شبكة "سي إن إن".

وأوضح متحدث باسم المزاد: "Comedian  هو عمل فني مفاهيمي، ويتم استبدال المواد المادية الفعلية مع كل تركيب".

انقسام في عالم الفن حول جدوى العمل

وتصدّر كاتيلان ومعرض "بيروتين" الفرنسي للفن عناوين الصحف في مختلف أنحاء العالم قبل خمس سنوات عند عرض العمل الفني "Comedian" بمبلغ مكون من 6 أرقام في معرض "آرت بازل ميامي بيتش". وقد أنشئ العمل الفني الأصلي باستخدام موزة تم شراؤها من أحد متاجر البقالة في مدينة ميامي الأمريكية، رغم أن المعرض قال إنه يمكن استبدالها، وفقًا لتعليمات الفنان.

 

انقسم عالم الفن حول جدوى العمل، رغم أن بعض النقاد اعتبروه متجذرًا في تقاليد الأعمال المفاهيمية، مثل المرحاض الشهير الذي عرضه مارسيل دوشامب، وشكك في قيمة الفن نفسه. 

وسرعان ما تشكلت الحشود، حيث اصطف الحاضرون في المعرض لمشاهدة التركيب الرائج.

وقد اتخذت الأحداث منعطفًا غير متوقع عندما قام فنان الأداء ديفيد داتونا بانتزاع الموزة من الحائط، قبل أن يقشرها ويأكلها أمام مئات من الحاضرين المذهولين في المعرض. 

ودافع لاحقًا عن هذه الخطوة باعتبارها أداءً فنيًا في حد ذاته، وليس عملًا تخريبيًا.

وتمت إزالة تركيب ميامي في النهاية وسط مخاوف تتعلق بالسلامة العامة، ولكن بيعت جميع الإصدارات الثلاثة في المعرض، وتم شراء اثنتين من قبل جامعي التحف مقابل 120 ألف دولار. 

بينما تم شراء الثالثة بمبلغ أعلى (ولكن لم يتم الكشف عنه)، وتم التبرع بها لاحقًا لمتحف "جوجنهايم" في مدينة نيويورك الأمريكية.

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