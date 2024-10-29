لقاء المغاربة، رحيمي يتوجه لتحية داري وعطية الله قبل مباراة الأهلي والعين (فيديو)

الأهلي والعين، حرص سفيان رحيمي، نجم العين الإماراتي، على تحية أشرف داري ويحيي عطية الله لاعبي النادي الأهلي، قبل مواجهة الفريقين ببطولة إنتركونتيننتال الليلة.

ويعد رحيمي وداري وعطية الله من أبرز نجوم منتخب المغرب.

ويستضيف فريق الأهلي، نظيره العين الإماراتي في الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، على إستاد القاهرة الدولي، في دور الثمانية لبطولة كأس إنتركونتيننتال 2024.

موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي

وتنطلق مباراة الأهلي والعين الإماراتي في الثامنة مساء، على استاد القاهرة الدولي، وتنقل مباشرة على قنوات أون تايم سبورتس.

ويسعى الأهلي إلى دخول التاريخ من أوسع أبوابه والفوز على العملاق الإماراتي للتأهل لنهائي البطولة.

وتأهل الأهلي للمشاركة فى تلك النسخة من البطولة، بعد تتويجه بلقب دورى أبطال إفريقيا، بينما يتواجد العين الإماراتى فى نفس الدور، بعد أن فرض نفسه ملكًا على النسخة الأخيرة لدوري أبطال آسيا.

فيما جنبت القرعة الأهلي من المشاركة في الدور التمهيدي، فيما بلغ العين الإماراتى دور الثمانية بالبطولة بعد فوز كبير على أوكلاند سيتي 6/2، فى المباراة التى أقيمت بينهما بإستاد هزاع بن زايد بمدينة العين.