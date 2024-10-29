بث مباشر، مشاهدة مباراة الأهلي والعين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال 2024

بث مباشر، مشاهدة مباراة الأهلي والعين الإماراتي في ربع نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024، يقدم لكم موقع فيتو خدمة مشاهدة مباراة الأهلي والعين الإماراتي في ربع نهائي كأس إنتركونتيننتال المقرر إقامتها الثامنة مساء اليوم الثلاثاء

مشاهدة مباراة الأهلي والعين الإماراتي كأس إنتركونتيننتال 2024

ويمكنك متابعة مباراة الأهلي والعين الإماراتي في ربع نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024 عبر قنوات أون تايم سبورت وام بي مصر وأبو ظبي الرياضية.

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بث مباشر مباراة الأهلي والعين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال 2024

نهائي كأس آنتركونتيننتال، نقل مباراة الأهلي والعين عبر قناتي أون تايم سبورتس 1 و2.

ويضم الاستوديو التحليلي كل من محمد فضل، أحمد فتحي والإماراتي سبيت خاطر وذلك بقيادة الإعلامي تامر صقر.

ويتولى خليل البلوشي ومحمد الكواليني مهمة التعليق عبر أون تايم سبورتس 1 (القناة الصوتية الأولى والثانية)

بينما سيكون مؤمن حسن ومحمد عفيفي عبر أون تايم سبورتس 2 (القناة الصوتية الأولى والثانية

بث مباشر ربع نهائي كأس آنتركونتيننتال

وتقدم قناة أبوظبي الرياضية تغطية شاملة للمواجهة المرتقبة بين الأهلي والعين

ويتولى الإعلامي يعقوب السعدي مهمة تقديم الاستوديو التحليلي الذي انطلق في الخامسة مساءً مع نخبة من النجوم وهم الألماني لوثار ماتيوس ووليد صلاح الدين وخالد بيومي وعلي مسري.

ويتولى عامر عبدالله مهمة التعليق والوصف لأحداث القمة العربية

مشاهدة مباراة الأهلي والعين

شاهد مباراة الأهلي والعين اليوم، وتقدم قناة إم بي سي مصر تغطية أيضًا لقمة الأهلي والعين حيث يتولى إبراهيم فايق قيادة الاستوديو التحليلي والذي انطلق في الخامسة مساء.

ويضم الاستوديو التحليلي كل من سيد عبد الحفيظ، حسام البدري، وأحمد عز.

ومن أرض الملعب: حسن غنيمة ومحمود فايز

وهناك مفاجأة إم بي سي مصر وهي حضور السويسري رينيه فايلر المدير الفني الأسبق للأهلي بالاستوديو التحليلي لموقعة العين الإماراتي.

وسيكون فارس عوض معلقًا لمباراة الأهلي والعين عبر قناة إم بي سي مصر 1، وفهد العتيبي عبر قناة إم بي سي مصر 2

موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي

الأهلي في النهائي،يستضيف فريق الأهلي، نظيره العين الإماراتي في الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، على إستاد القاهرة الدولي، في دور الثمانية لبطولة كأس إنتركونتيننتال 2024.

وتنطلق مباراة الأهلي والعين الإماراتي في الثامنة مساء، على استاد القاهرة الدولي، وتنقل مباشرة على قنوات أون تايم سبورتس.

تشكيل الأهلي لمباراة العين الإماراتي

الأهلي والعين، أعلن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل فريقه أمام العين الإماراتي والتي ستقام مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد القاهرة ببطولة كأس الإنتركونتيننتال للأندية.

محمد الشناوى فى حراسة المرمى

خط الدفاع: أكرم توفيق ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله

في الوسط: مروان عطية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور حسين الشحات

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر ووسام أبو على.

إرشادات مباراة الأهلي ضد العين



لن يسمح بدخول حاملي بطاقة تذكرتي Fan ID لموسم ٢٠٢٣-٢٠٢٤، وعليه يجب تواجد بطاقة تذكرتي Fan ID للموسم الجديد ٢٠٢٤-٢٠٢٥.



فتح بوابات استاد القاهرة الساعة الثانية ظهرًا واستقبال الجماهير الراغبة في التواجد مبكرًا.



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عدم التواجد في محيط الاستاد بدون التذكرة وتذكرتي Fan ID الخاصة بك.



ارتداء بطاقة تذكرتي Fan ID قبل الدخول من بوابات الاستاد.

التزام كل مشجع بالدرجة المخصصة له.



لا يمكن نقل ملكية التذكرة من شخص الي شخص آخر بأي حال من الأحوال.



على الجماهير حاملي تذاكر المقصورة الإلتزام برقم المقاعد المدونة علي التذاكر المخصصة لهم.

الأهلي والعين اليوم

ويسعى الأهلي المصري إلى دخول التاريخ من أوسع أبوابه والفوز على العملاق الإماراتي للتأهل لنهائي البطولة.

وتأهل الأهلي للمشاركة فى تلك النسخة من البطولة، بعد تتويجه بلقب دورى أبطال إفريقيا، بينما يتواجد العين الإماراتى فى نفس الدور، بعد أن فرض نفسه ملكًا على النسخة الأخيرة لدوري أبطال اسيا

العين ضد الأهلي

فيما جنبت القرعة الأهلي من المشاركة في الدور التمهيدي، فيما بلغ العين الإماراتى دور الثمانية بالبطولة بعد فوز كبير على أوكلاند سيتي 6/2، فى المباراة التى أقيمت بينهما بإستاد هزاع بن زايد بمدينة العين.