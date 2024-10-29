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وصول حافلة العين الإماراتي لاستاد القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي (فيديو)

حافلة العين الإماراتي،
حافلة العين الإماراتي، فيتو

الأهلي والعين، وصلت حافلة فريق العين الإماراتي، لاستاد القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي في دور ربع نهائي كأس إنتركونتينتال.

 

تشكيل العين أمام الأهلي

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: بندر الأحبابي، كاردوسو، كوامي أوتوي، ايريك جورجينتس.

خط الوسط: أليخاندرو كاكو، بارك يونج، يحيي نادر، محمد عباس.

خط الهجوم: ماتياس بالاسيوس، سفيان رحيمي.

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كما استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة العين الإماراتي في كأس انتركونتيننتال. 

التشكيل المتوقع للأهلي أمام العين

ويدرس مارسيل كولر الدفع بكل من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأمامه أكرم توفيق ورامي ربيعة وأشرف دارى ويحيى عطية الله فى الدفاع، ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور في خط الوسط، وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووسام أبو على فى خط الهجوم.

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع لاعبيه بالفيديو اليوم قبل التحرك إلى ملعب القاهرة الدولي لخوض مباراة العين الإماراتي. 

يستضيف فريق الأهلي، نظيره العين الإماراتي  في الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، على إستاد القاهرة الدولي، في دور الثمانية لبطولة كأس إنتركونتيننتال 2024.

 

موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي

وتنطلق مباراة الأهلي والعين الإماراتي في الثامنة مساء، على استاد القاهرة الدولي، وتنقل مباشرة على قنوات أون تايم سبورتس.

ويسعى الأهلي إلى دخول التاريخ من أوسع أبوابه والفوز على العملاق الإماراتي للتأهل لنهائي البطولة.

وتأهل الأهلي للمشاركة فى تلك النسخة من البطولة، بعد تتويجه بلقب دورى أبطال إفريقيا، بينما يتواجد العين الإماراتى فى نفس الدور، بعد أن فرض نفسه ملكًا على النسخة الأخيرة لدوري أبطال آسيا.

فيما جنبت القرعة الأهلي من المشاركة في الدور التمهيدي، فيما بلغ العين الإماراتى دور الثمانية بالبطولة بعد فوز كبير على أوكلاند سيتي 6/2، فى المباراة التى أقيمت بينهما بإستاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

 

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