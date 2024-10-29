فايلر: أتابع مباريات الأهلي، وهذا سبب رحيل حسام عاشور وصالح جمعة

صرح رينيه فايلر المدير الفني السابق لفريق الأهلي عن تجربته مع القلعة الحمراء قبل أن يرحل عن النادي.

وقال فايلر لقناة إم بي سي مصر: مازالت أتابع مباريات الأهلي حتى الآن وأعرف كولر جيدا والدوري المصري قوي مشيرا إلى أنه ليس أي لاعب يلعب في الأهلي.

وأكمل: حسام عاشور لاعب كبير وله تاريخ عظيم، لكن كنت أريد لاعبين أصغر سنًا في الأهلي، وجزء من عملي هو اتخاذ قرارات صعبة وكان من الصعب وضع عاشور على مقاعد البدلاء نظرا لتاريخه والألقاب التي حققها.

وتابع: صالح جمعة كان عايز يلعب من غير ما يتمرن بالطريقة اللي أنا عايزها، والمدرسة السويسرية متميزة تدريبيًا، وتقييم المدرب على عمله وشغله الكبير.. وليس فقط على النتائج.

وعن سبب رحيله عن الأهلي قال لم أكن أريد الرحيل نهائيا لكن وقت جائحة كورونا كان صعب جدًا على كل الناس ولولا الجائحة كنت هكمل مع الأهلي ومكنتش هسيب النادي أبدًا انا عمري ما شوفت في حياتي جمهور زي جمهور النادي الاهلي، عمري ما شوفت جمهور بالعظمة دي، مشوفتش جمهور عنده شغف وحب للنادي مثل جمهور الاهلي

يستضيف فريق الأهلي، نظيره العين الإماراتي في الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، على إستاد القاهرة الدولي، في دور الثمانية لبطولة كأس إنتركونتيننتال 2024.

موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي

وتنطلق مباراة الأهلي والعين الإماراتي في الثامنة مساء، على استاد القاهرة الدولي، وتنقل مباشرة على قنوات أون تايم سبورتس.

ويسعى الأهلي إلى دخول التاريخ من أوسع أبوابه والفوز على العملاق الإماراتي للتأهل لنهائي البطولة.

وتأهل الأهلي للمشاركة فى تلك النسخة من البطولة، بعد تتويجه بلقب دورى أبطال إفريقيا، بينما يتواجد العين الإماراتى فى نفس الدور، بعد أن فرض نفسه ملكًا على النسخة الأخيرة لدوري أبطال آسيا.

فيما جنبت القرعة الأهلي من المشاركة في الدور التمهيدي، فيما بلغ العين الإماراتى دور الثمانية بالبطولة بعد فوز كبير على أوكلاند سيتي 6/2، فى المباراة التى أقيمت بينهما بإستاد هزاع بن زايد بمدينة العين.