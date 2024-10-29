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رياضة

مارك لورنسون ينصح أحد نجوم ليفربول بالانتقال إلى ريال مدريد

لاعبو ليفربول
لاعبو ليفربول

تحدث مارك لورنسون نجم ليفربول السابق، عن أزمة انتهاء عقود الثلاثي محمد صلاح وترينت ألكسندر أرنولد وفيرجيل فان دايك، بنهاية الموسم الحالي.

وسينتهي العقد الحالي للظهير الإنجليزي، أرنولد، مع ليفربول في صيف 2025، ولا يوجد اتفاق حتى الآن بشأن التجديد، حيث ارتبط إسمه بإمكانية مغادرة صفوف ليفربول والانتقال إلى ريال مدريد، خاصة بعد إصابة داني كارفاخال.

وينطبق الأمر نفسه على فيرجيل فان دايك ومحمد صلاح، حيث ستنتهي عقودهما الحالية مع ليفربول نهاية الموسم الحالي.

وقال مارك لورنسون، في تصريحات لمجلة "fourfourtwo" الإنجليزية: "عندما تنظر إلى أرنولد، فإن آرني سلوت لديه بديل جاهز، من وجهة النظر هذه، وهو كونور برادلي".

وأضاف: "الشائعات حول ترينت هي أنه سينضم إلى زميله جود بيلينجهام في ريال مدريد، إذا كانت لديك فرصة، فلماذا لا تريد الذهاب وتلعب لـ ريال مدريد، لقد فاز بكل شئ لـ ليفربول، لذلك لا يمكن للناس أن يقولوا أوه، لا أصدق أنه سيرحل، يجب أن يبقى، لقد كان رائعًا".

وأردف: "لقد خسر ليفربول لاعبين كبار بهذه الطريقة من قبل وكان لديهم رد فعل دائمًا".

في حين يرى لورنسون أن ليفربول لا يستطيع إيجاد بديل لـ فان دايك، حيث قال: "لا يمكنك الحصول على فيرجيل فان دايك في أي مكان، إنه القائد ولا يزال لاعبًا بارزًا، هذا مهم حقًا".

وبالنسبة لـ محمد صلاح، قال: "صلاح آلة أهداف، هل يريد ناديًا أخير؟ هذا ممكن تمامًا، لست متأكدًا، لأن كل شيء هادئ جدًا عنه".

فيما أكد لاعب ليفربول الإنجليزي السابق، جيمي كاراجر، قناعته بأن ترنت ألكسندر أرنولد سينتقل إلى ريال مدريد الإسباني، وأن محمد صلاح والهولندي فيرجيل فان دايك سيجددان عقدهما مع الريدز.

وتنتهي عقود ألكسندر أرنولد وصلاح وفان دايك مع ليفربول في يونيو المقبل.

وقال كاراجر في قناة سكاي سبورتس عقب تعادل ليفربول وآرسنال في الدوري "أعتقد أن فان دايك ومحمد صلاح سيبقيان، لكن كلما مر الوقت، تزايد اقتناعي بأن أرنولد سيرحل إلى ريال مدريد".

وأضاف:  "ثمة إحباط كبير بين الجماهير لأنه لم يوقع عقدًا جديدًا".

وعن تصريحات ألكسندر أرنولد، الذي فاز بكل شيء تقريبا مع ليفربول باستثناء الدوري الأوروبي، التي قال فيها إنه يفضل الفوز بالكرة الذهبية على أي لقب جماعي، قال كاراجر: "حين سمعت هذا فكرت في أنه لن يفوز بها ما دام ظهيرًا أيمن في ليفربول".

الكرة الذهبية

وتابع: "الكرة الذهبية لا تخرج عن ريال مدريد وبرشلونة، فهناك يلعب أفضل لاعبين في العالم". 

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وموقف ليفربول ومانشستر سيتي

ترتيب محمد صلاح في جدول هدافي الدوري الإنجليزي بعد إحرازه في مرمى أرسنال

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