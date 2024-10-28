أسطورة ليفربول: مستقبل صلاح محسوم وهذا اللاعب سينتقل للريال

أكد لاعب ليفربول الإنجليزي السابق، جيمي كاراجر، قناعته بأن ترنت ألكسندر أرنولد سينتقل إلى ريال مدريد الإسباني، وأن محمد صلاح والهولندي فيرجيل فان دايك سيجددان عقدهما مع الريدز.



وتنتهي عقود ألكسندر أرنولد وصلاح وفان دايك مع ليفربول في يونيو المقبل.

وقال كاراجر في قناة سكاي سبورتس عقب تعادل ليفربول وآرسنال في الدوري "أعتقد أن فان دايك ومحمد صلاح سيبقيان، لكن كلما مر الوقت، تزايد اقتناعي بأن أرنولد سيرحل إلى ريال مدريد".

وأضاف: "ثمة إحباط كبير بين الجماهير لأنه لم يوقع عقدًا جديدًا".

وعن تصريحات ألكسندر أرنولد، الذي فاز بكل شيء تقريبا مع ليفربول باستثناء الدوري الأوروبي، التي قال فيها إنه يفضل الفوز بالكرة الذهبية على أي لقب جماعي، قال كاراجر: "حين سمعت هذا فكرت في أنه لن يفوز بها ما دام ظهيرًا أيمن في ليفربول".

الكرة الذهبية

وتابع: "الكرة الذهبية لا تخرج عن ريال مدريد وبرشلونة، فهناك يلعب أفضل لاعبين في العالم".