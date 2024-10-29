محافظ الأقصر: حلول عاجلة لرشح المياه داخل مبنى قصر ثقافة العوامية

توجه المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، إلى قصر ثقافة الأقصر بالعوامية لمعاينة مشكلة رشح المياه داخل بدروم المبنى، وذلك عقب زيارة الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة مساء أمس الإثنين، وعرض المشكلة.

قصر ثقافة الأقصر



وجه محافظ الأقصر تعليماته إلى مسئولي الجهاز المركزي للتعمير بالبحر الأحمر بمعاينة مبنى قصر ثقافة الأقصر بالعوامية، والتوجيه بالمعاينة من خلال مكتب مهندس استشاري متخصص لإيجاد حلول عاجلة لرشح المياه الموجود داخل بدروم المبنى.



رافق المحافظ خلال جولته كل من الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، وعلي سيد صادق رئيس مركز ومدينة الطود، والمهندس أسعد مصطفى منسق مشروعات جهاز تعمير البحر الأحمر بالأقصر، والمهندس عبد المسيح نبيل مدير إدارة التخطيط العمراني، والمهندسة إلهام شيباني مدير مديرية الطرق.