الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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محافظ الأقصر يتفقد وحدة طب أسرة الشيخ موسى (صور)

أثناء الجولة
أثناء الجولة

تفقد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، وحدة طب أسرة الشيخ موسى بالكرنك، حيث استمع إلى شرح من الدكتور أحمد البرعي رئيس إقليم الصعيد والمشرف العام على فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، عن الخدمات الصحية التي تقدمها الوحدة الصحية للمنتفعين.

الرعاية الصحية بالأقصر 


وقال "البرعي": إن الوحدة الصحية تقدم العديد من خدمات الرعاية الصحية الأولية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، والتي تتضمن عيادة طب الأسرة، والفحص الطبي الشامل، وعيادة الأسنان، وعيادة تنظيم الأسرة، وخدمات المعمل، وخدمات أشعة الأسنان، والتطعيمات، ورعاية الطفل، والإسعافات الأولية، والصيدلية، وخدمات الطب الوقائي، ومتابعة الأطفال الأصحاء، ومبادرات ١٠٠ مليون صحة، والتثقيف الصحي.


وأوضح أن الوحدة تخدم حوالي 27 ألف نسمة، وقدمت الوحدة 199 ألف خدمة طبية حتى الآن، لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، وتقدم الوحدة خدماتها على مدار الأسبوع من الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءًا.


وحرص محافظ الأقصر على الاطمئنان من المواطنين عن نسبة رضائهم عن الخدمة الطبية المقدمة، حيث أشادوا بمستوى الخدمة المقدم لهم.


وأوضح "البرعي" أن نسبة رضاء المنتفعين من خدمات وحدة طب أسرة "الشيخ موسى" بالكرنك، يبلغ 95%
وخلال جولته بالوحدة الصحية استوقفته احدى السيدات تشكو من أن نفق السكة الحديد القديم الذي يربط بين شارع صلاح سالم وينتهي في شارع شرق السكة الحديد، يحتاج وحدات إضاءة.


ووجه المحافظ على الفور تعليماته إلى رئيس مجلس مدينة الأقصر، ومسئولي الكهرباء بضرورة إنارته، والعرض عليه لدراسة امكانية تركيب كاميرات.


رافق المحافظ خلال جولته كلا من الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والمهندس أسعد مصطفى منسق مشروعات جهاز تعمير البحر الأحمر بالأقصر، والمهندس عبد المسيح نبيل مدير ادارة التخطيط العمراني، والمهندسة إلهام شيباني مدير مديرية الطرق.

 

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