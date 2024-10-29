الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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انطلاق فعاليات مهرجان الأنشطة الطلابية بـ سياحة وفنادق الأقصر (صور)

أثناء الفعاليات
أثناء الفعاليات

انطلقت فعاليات مهرجان الأنشطة الطلابية بكلية السياحة والفنادق بمدينة طيبة الجديدة، وذلك فى مسابقات كرة القدم الخماسى وتنس الطاولة والشعر والمعلومات العامة والشطرنج والطالب المثالي والطالبة المثالية، تحت رعاية الدكتور صابرين جابر عبدالجليل، القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر.

أنشطة جامعة الأقصر 

وقالت الدكتورة صابرين عبد الجليل إن إدارة الجامعة حريصة على مشاركة الطلاب في كافة الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والاجتماعية وغيرها لصقل مهاراتهم  التى لا تقل أهمية عن العملية التعليمية كونها تدعم وتعزز بناء شخصية متكاملة للطالب.
 
وأضافت أن هذا المهرجان يهدف إلى اكتشاف الموهوبين وزيادة إبداعهم وتوسيع نشاطهم لاكتشاف طاقات شبابية جديدة والاستفادة من الأنشطة الطلابية فى تطوير طرق تفكير الطلاب وتوظيفها فى الحياة اليومية.

 

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