وفاة حسن يوسف تصيب مشاهير الفن بالصدمة، ويسرا تكشف سبب رحيله

حالة من الصدمة والحزن انتابت العديد من مشاهير الفن المصريين لوفاة الفنان حسن يوسف، والذي توفي صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 90 عامًا.

ونعاه الفنانون بذكر مواقفه معهم، وآخرون كشفوا أن سر وفاته يعود إلى حزنه على ابنه عبد الله، الذي لقي مصرعه غرقًا في يناير 2024، وجاءت وفاة حسن يوسف في أكتوبر 2024، أي بعد 10 أشهر من وفاة نجله.

الفنانون يشاركون في هاشتاج وداعًا حسن يوسف



وشارك العديد من الفنانين في هاشتاج "وداعًا حسن يوسف"، الذي تصدر تريند مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

آخر صورة لحسن يوسف في حفل ميلاده الـ 89، فيتو



قال المخرج عمرو عرفة، في نعيه للفنان حسن يوسف: "بالابتسامة.. نتجاوز الحزن، وبالصبر.. نتجاوز الهموم، وبالصمت.. نتجاوز الحماقات، وبالكلمة الطيبة.. نتجاوز الكراهية #وداعا_حسن_يوسف".

أما الفنان يوسف الشريف فنعاه قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون…..رحم الله الفنان القدير حسن يوسف وأسكنه فسيح جناته ….البقاء لله #وداعا_حسن_يوسف".

رحل الولد الشقي رمز البهجة



وكشف الفنان صلاح عبد الله عن موقفه مع حسن يوسف، قائلا: "في عام ١٩٨٣ تقريبًا في الإسكندرية، كان لقائي الأول بالنجم الكبير جدًا حسن يوسف، وتشرفت بالعمل معه.. قد إيه كان متواضع وداعم بكل قوة لوجه جديد.. لن أنسى فضلك يا أستاذ #وداعا_حسن_يوسف".

حسن يوسف مع عائلته، فيتو



أما الفنان أحمد السقا فنعاه قائلًا: "رحل الولد الشقي.. الفنان القدير حسن يوسف. كنت دائمًا رمزًا للبهجة والعفوية والابتسامة، وجزءًا من ذكرياتنا الجميلة. نسأل الله أن يتغمدك برحمته الواسعة، ويجعل مثواك الجنة، ويلهم أهلك ومحبيك الصبر على فراقك. إنا لله وإنا إليه راجعون.. الفاتحة."

وعبر الفنان خالد النبوي عن حزنه لوفاة حسن يوسف، قائلا: "النجم والممثل الكبير حسن يوسف كنت وستظل جزء من فرحة طفولتنا البريئة الله يرحمك رحمة واسعة".

سبب وفاة حسن يوسف



ونعته الفنانة إنجي المقدم قائلة: "ببالغ الحزن والأسى ننعي رحيل الفنان القدير حسن يوسف، الذي ترك بصمة لا تُنسى في عالم الفن. نتضرع إلى الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يجعل مثواه الجنة. عزاؤنا لأسرته ولكل محبيه ".

حسن يوسف مع زوجته شمس البارودي، فيتو



وكشف الفنان محمد صبحي عن علاقته بالراحل حسن يوسف قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحل الفنان الكبير وصديقي الغالي حسن يوسف أول من آمن بي وشجعني ودعمني بكل طاقته.. كنا علي تواصل دائمًا.. رحلت عنا لكن فنك الراقي باقٍ.. وداعًا حسن يوسف.. ستظل بسيرتك الطيبة.. دعواتي لك بالرحمة والمغفرة وأن يسكنك فسيح جناته وأدعو الله أن يلهم أسرتك الجميلة ويلهم كل محبينك الصبر والسلوان.. لن ننساك".

وعبرت الفنانة يسرا عن حزنها، كاشفة عن سبب وفاة الراحل حسن يوسف، قائلة: "حزينة جدًا لخبر وفاة حسن يوسف، وربنا يرحمه، وأنا قادرة أقدر يعني إيه أب يحزن على أبنه، وأعتقد أن ده من حزنه على ابنه الذي توفى، الله يكون في عون زوجته وعائلته".

