الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

أول تعليق من عمر حسن يوسف بعد وفاة والده

حسن يوسف، فيتو
حسن يوسف، فيتو

علق الفنان عمر حسن يوسف على وفاة والده حسن يوسف عن عمر ناهز 90 عاما.

وفاة حسن يوسف

وقال عمر حسن يوسف من خلال موقع “فيس بوك”: “بقلوب راضية بقضاء الله وقدره أنعى ببالغ الألم وفاة والدي وحبيبي الفنان حسن يوسف وسوف تشيع الجنازة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد”.

وأضاف: “عقب صلاة العصر. ولا نقول إلا ما يرضي الله  وإنا لله وإنا إليه راجعون  برجاء قراءة الفاتحة”.

يشار إلى أن الفنان القدير حسن يوسف الشهير بـ«الولد الشقي»، الذى استطاع أن يرسم خلال ما يقترب من 68 عامًا لوحة فنية استثنائية ذات بريق فريد تحوى على 200 فيلم سينمائي و33 مسلسلا عبر الشاشة الصغيرة.

الفنان القدير حسن يوسف  من مواليد 10 ديسمبر 1934، يمتلك موهبة فنية ثرية وحضورا لافتا للأنظار على الشاشة، وحققت أعماله الفنية السينمائية مشاهدات وإيرادات كبيرة للغاية فى شباك التذاكر كما حظيت الأعمال الدرامية التليفزيونية والتى من أبرزها مسلسل «إمام الدعاة» الذى قدم من خلاله السيرة الذاتية للشيخ محمد متولى الشعراوى على متابعة جماهيرية كبيرة بمصر وبالوطن العربى كاملًا.

 

اشتهر في الستينيات بأدوار "الولد الشقي"، واتجه للإخراج في السبعينيات حيث أخرج عدة أفلام مثّل في بعضها وشاركت في بطولة معظمها زوجته شمس البارودي. ومن تلك الأفلام ما اعترضت عليها رقابة المصنفات الفنية، مثل فيلم الجبان والحب، وفقا لموسوعة ويكيبيديا العربية. 

 

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حسن يوسف وفاة حسن يوسف الفنان حسن يوسف

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