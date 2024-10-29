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علاء مبارك ينعى حسن يوسف برسالة مؤثرة تكشف سر زيارة الفنان للرئيس الأسبق

علاء مبارك ينعى حسن
علاء مبارك ينعى حسن يوسف، فيتو

 نعى علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، الفنان حسن يوسف، الذي رحل اليوم عن عالمنا، عن عمر ناهز الـ90 عامًا، ووصفه، في رسالة مؤثرة، بـأنه "فنان كبير من جيل العظماء"

علاء مبارك ينعى الفنان حسن يوسف

 وقال علاء مبارك في نعيه للفنان حسن يوسف "إنا لله وإنا إليه راجعون، رحل عنا اليوم فنان كبير من جيل عظماء السينما المصرية ستظل أعماله خالدة في قلوبنا جميعًا، البقاء لله وربنا يرحمه ويغفر له ويصبر أهله وذويه.."


ورد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على نعي علاء مبارك للفنان حسن يوسف بنشرههم لآخر صورة جمعت بين الفنان حسن يوسف، والرئيس الراحل حسني مبارك، أثناء مرضه في المستشفى.

وعلقت إحدى النشطاء على صورة الراحلين حسني مبارك وحسن يوسف فقالت: " ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته رجل محترم وكان راضى بقضاء الله فى وفاة ولده نحسبه على خير ربنا يجعل مثواه الجنة ويصبر اهله وذويه وإنا لله وإنا إليه راجعون"
ليرد عليها علاء مبارك قائلًا: "ربنا يرحم الجميع"

 

سر آخر صورة جمعت حسن يوسف وحسني مبارك

 وكشف أحد النشطاء عن سر الصورة التي جمعت بين الفنان حسن يوسف وحسني مبارك فقال: "فى الزيارة التي جمعت الفنان حسن يوسف والرئيس الراحل حسني مبارك، داخل مستشفى المعادى فى ذكرى احتفاله بالذكرى 80 من ميلاده، تحدث حسن يوسف مع مبارك عن قرار تنحيه، فقال "إنه جاء بعد سيطرة الأخوان على الشوارع وميدان التحرير، ويملكون جماعات مسلحة لقتل الثوار إذا خرجوا من الميدان، وأن مبارك قرر التنحى حقنًا لدماء الثوار والمصرين..."

آخر صورة جمعت حسن يوسف بالراحل حسني مبارك، فيتو
آخر صورة جمعت حسن يوسف بالراحل حسني مبارك، فيتو


الجدير بالذكر أن الفنان الراحل حسن يوسف قام بزيارة الرئيس الراحل حسني مبارك في مايو 2014، في مستشفى المعادي العسكري، لتهنئته بعيد ميلاده الـ86، وقال حسن يوسف عن زيارته لمبارك "إنها جاءت بالتنسيق مع محاميه فريد الديب، حيث طلب يوسف من الديب مقابلة مبارك وتمت المقابلة بالفعل يوم 4 مايو 2014، وامتدت 3 ساعات كاملة، تحدث فيها عن مبارك وعن تفاصيل كثيرة."
وكشف حسن يوسف عن تفاصيل زيارته فقال: "شعرت خلال المقابلة بأنني أمام بطل من أبطال مصر ورمز من رموزها التي لن ينساها التاريخ شاء من شاء وأبى من أبى، وكان الرئيس ودودا وكريما وحنونا، تحدث معي بصراحة وأجاب عن أسئلتي من دون ملل أو كلل أو تبرم أو ضيق، وروى لي تفاصيل ليلة التنحي وكيف اتخذ قراره التاريخي".

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