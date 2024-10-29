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ثقافة وفنون

مهرجان الجونة السينمائي ينعى حسن يوسف: ترك بصمةً لا تُمحى في قلوب محبيه

الفنان حسن يوسف،
الفنان حسن يوسف، فيتو

 نعى مهرجان الجونة السينمائي، منذ قليل، النجم الكبير الراحل حسن يوسف، بعدما وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 90 عاما. 

بيان مهرجان الجونة السينمائي 

 وجاء في بيان المهرجان: "ببالغ الحزن والأسى، ينعَى مهرجان الجونة السينمائي الفنان القدير حسن يوسف، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، عن عمرٍ ناهز 90 عامًا، تاركًا بصمةً لا تُمحى في قلوب محبيه وفي تاريخ السينما المصرية والعربية. 

وتابع: “لقد كان الراحل رمزًا كبيرًا من رموز الفن، وترك خلفه إرثًا فنيًا أثرى شاشات السينما والتلفزيون، وألهم أجيالًا من الفنانين.. نتقدم بخالص العزاء إلى أسرته ومحبيه، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان”.

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الجونة حسن يوسف وفاة حسن يوسف الجونة السينمائي

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