«الاستثمار الملائكي».. خطة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة.. أستاذ اقتصاد: الدولة تقدم تمويلات لهم بنسبة فائدة منخفضة.. ودور أساسي للقطاع الخاص لتطوير الأفكار

دائما ما يطمح بعض رجال الأعمال الأثرياء، في تقديم خبراتهم ودعمهم لرواد الأعمال، والشباب الراغبين في إنشاء شركات صغيرة للوصول إلى أحلامهم الذين يفتفدون لرأس المال لمساعدتهم في تنفيذها على أرض الواقع، مما يجعلهم أمام مهمة للاستعانة بعدد من مصادر التمويل، وهو ما يطلق عليه إسم "المستثمر الملاك"، الذي يقدم رأس المال لشركة ناشئة، ويكون هذا الأمر في مقابل أسهم أو حقوق الملكية في الشركة، ولا يقتصر هذا الأمر على تقديم الأموال فقط، ولكنه أيضا يعمل على تقديم الخبرات والعلاقات لضمان نجاح هذه الشركات.

توفير الدعم والتمويل للشركات الناشئة

وبالرغم من أن مصطلح الاستثمار الملائكي غريبا بعض الشيء على المواطنين، إلا أنه يحظى باهتمام كبير في دول الخليج، مثل البحرين والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى ظهوره بشكل ملحوظ في مصر خلال الفترة الأخيرة، لتوفير كافة أوجه الدعم والتمويل للشركات الناشئة، حيث تشير العديد من الدراسات إلى أن نسبة النجاح في هذا النوع من الاستثمارات قد لا تتعدى نسبة 11% من محفظة المستثمرين الملاك في الشركات الناشئة في العالم، مما يجعلها نسبة مقلقة للعديدة من المستثمرين في مختلف المجالات، حيث يؤكد هذا الأمر أن هذا النوع من المستثمرين لديهم طبيعة خاصة لا تتواجد إلا في عدد قليل من المستثمرين.

الاستثمار الملائكي ودعم رواد الأعمال والشركات الناشئة

ويتمتع المستثمر الملاك بالجرأة والمخاطرة المدروسة، وهذا بالإضافة إلى أنه لديه القدرة على تقبل أي نتيجة في الاستثمارات التي يضخها في الشركات الناشئة، وتحمل مسئوليتها، وهذا في حالة التعرض للخسائر، أما بالنسبة للمكاسب فإن مشروع واحد فقط إذا حقق نجاحا سوف يحقق أضعاف المكاسب المستهدفة من المشروعات الأخرى.

ظهور مصطلح " الاستثمار الملائكي"

بداية مصطلح " الاستثمار الملائكي"، ظهرت لأول مرة في عام 1924، في مسرح برودواي في ولاية نيويورك الأمريكية، وهذا لأن عدد من الأثرياء قدموا الكثير من الأموال لدعم الإنتاج المسرحي، والحصول على الفائدة من الإيرادات العالية التي حصلها المسرح، كما يرى البعض أن هذا المصطلح يعود استخدامه لويليام ويتزل، مؤسس مركز أبحاث المشاريع في جامعة نيوهامبشاير الأمريكية في عام 1978، وهذا بعد تمكنه من انتهاء دراسة حول جمع رواد الأعمال الأموال للشركات، من المستثمرين الذين يقومون بدعم الشركات الناشئة.





ويأتي الاستثمار الملائكي، على رأس الخيارات الشائعة التي تلجأ إليها الشركات الناشئة لمواجهة صعوبات الحصول على التمويلات من المصادر التقليدية التي تتمثل في البنوك، مما يعمل على مساعدة هذه الشركات في تحقيق معدلات نمو عالية، بالإضافة إلى توفير كافة الموارد التي تحتاج إليها لتطوير المنتجات التي تقوم بتصنيعها، حتى تصل إلى الأسواق بشكل ناجح.

حل مشاكل الشركات الناشئة

أما عن دور هذا النوع من الاستثمارات في حل مشاكل الشركات الناشئة، فإن هناك عدة طرق مختلفة تساهم في إيجاد الحلول المناسبة لها، والتي تتمثل في تمويل مرحلة النمو المبكرة لمساعدة الشركة في توسيع فرصها وتطير منتجاتها بشكل سريع، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات التي يمتلكها المستثمرين الملائكة في المجال الذي تعمل فيه الشركة، لتقديم المشورة والدعم في تطوير الأعمال والتخطيط المالي لتحقيق النجاح، بجانب فتح المستثمرين العديد من الأبواب الجديدة للشركات عبر شبكة العلاقات التي لديهم في مجتمع صناعة الأعمال للحصول على تمويلات إضافية، مع توفير علامة الثقة التي يمنحها المستثمرين لهذه الشركات لزيادة الإمكانيات التي تمتلكها وفرص نجاحها.



الشركات التي يفضلها المستثمرين الملائكة

وتأتي على رأس قائمة الشركات التي يفضلها المستثمرين الملائكة، لضخ رؤوس الأموال، الصناعات المبتكرة والحديثة التي يحتاج إليها السوق بشكل مستمر، والتي تتمثل في شركات الإنترنت، والاتصالات، والإلكترونيات، والرعاية الصحية، والطاقة، والخدمات الاستهلاكية.

قال الدكتور على الإدريسي، أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد، إن مشروعات ريادة الأعمال أو الشركات الناشئة تحتوي على درجة عالية من المخاطرة، وهذا في الوقت الذي قد تحقق ربحية عالية جدا، مما يجعل فكرة الاستثمار الملائكي لها دور في تمويل أو دعم هذا النوع من الشركات، بفضل الخبرات التي يمتلكها المستثمر الملائكي لإدارة الشركة وتوجيهها لتحقيق النجاح ومساعدتها في جني أرباح كبيرة.

تقديم التسهيلات لرواد الأعمال بنسبة فائدة منخفضة

وأضاف الإدريسي في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن الدولة تدخل على خط تمويل هذا النوع من الشركات، سواء عبر تقديم التسهيلات لرواد الأعمال بنسبة فائدة منخفضة أو المساعدة في توجيه النصائح لأصحاب هذه الشركات، وهذا بالإضافة إلى دخول القطاع الخاص على الخط، وهذا ما لمسناه في برنامج " Shark Tank"، الذي يستهدف النظر في المشروعات الخاصة بريادة الأعمال ومساعدة أصحاب الشركات الناشئة بتمويلات من القطاع الخاص سواء بالمشاركة أو تقديم رأس مال بفائدة منخفضة.

وأوضح أستاذ الاقتصاد، أن خطط المستثمرين الملائكة تتمثل في تعظيم دور الشركات الناشئة، لما لها من دور مهم في دعم الاقتصاد، عبر تقديم سلع ذات ابتكار عالي، وتقديم خدمات متنوعة، مؤكدا أن أي مستثمر ملائكي عندما يقوم بالدخول في مثل هذا النوع من المشروعات يسعى لتوظيف خبراته في تحقيق الأرباح المختلفة، ولكن الدولة هي التي تعمل في الوقت الحالي على تقديم الدعم أكثر من تحقيق الأرباح.