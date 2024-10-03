سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة: مصر وجهة استثمارية واعدة لرؤوس أموال رواد الأعمال الكوريين

أكد سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة كيم يونج هيون، أن مصر وجهة استثمارية واعدة لرؤوس أموال رواد الأعمال الكوريين، وسوف تأتى المزيد من الشركات الكورية إلى مصر، وذلك نظرا لموقعها الاستراتيجى وشبكة منطقة التجارة الحرة الواسعة، والقوى العاملة الشابة والماهرة بها.

وأضاف أن اتفاق الشراكة الاقتصادية EPA الذى يجرى مناقشته حاليًا بين كوريا ومصر سيعمل على تسريع وتسهيل الاستثمارات بشكل أكبر.

جاء ذلك خلال كلمته، مساء الأربعاء، فى حفل نظمته سفارة كوريا الجنوبية بمناسبة العيد الوطنى والذكرى السادسة والسبعين ليوم القوات المسلحة، وذلك بمقر إقامة السفير.

وأشار السفير إلى أنه على مدار العام والأربعة أشهر الماضية - منذ وصوله إلى القاهرة - التقى مع العديد من المصريين، وقام بزيارة العديد من الأماكن وتعرف على تطلعات المصريين وتحدياتهم وأحلامهم، فضلًا عن تاريخهم الرائع وتراثهم الثقافى الغنى وقوتهم الفكرية.

وأِشار إلى أنه "وفى مساعينا لتولى المزيد من الأدوار العالمية والتفاعل بشكل أكبر مع الجنوب العالمى، فإن شراكتنا مع مصر هى الأكثر أهمية ولا غنى عنها فى هذه المنطقة الهامة".

وأكد أن البلدين يتمتعان بتعاون اقتصادى ممتاز ومتنام، مضيفًا: "نود تعزيز شراكتنا التعاونية الشاملة بشكل أكبر وأن يكون للقطاع الخاص الدور القيادى، كما تساهم العديد من الشركات الكورية فى نمو الاقتصاد المحلى والصادرات، ومنذ أوائل شهر مارس شهد الاقتصاد المصرى تحسنا قويا من خلال إجراءات إصلاحية متنوعة ويهدف ذلك لتحويل مصر إلى قوة صناعية فى المنطقة".

وأضاف أنه ومع التحولات السريعة فى البيئة الاقتصادية العالمية - بما فى ذلك عدم استقرار سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الإنتاج - تبحث العديد من الشركات الكورية عن قواعد إنتاج بديلة.

وهناك جانب آخر رئيسى هو التعاون فى مجال التنمية، حيث تعد مصر شريكا رئيسيا لكوريا فى هذه المنطقة ويمتد التعاون ليشمل مجالات واسعة مثل: البنية التحتية، التعليم، البيئة، التحول الرقمى، وغيرها.

وأوضح، أن جامعة بنى سويف التكنولوجية تعد مثالًا ناجحًا وجيدًا، حيث عمل الجانبان معا بشكل وثيق لتطوير التعليم التكنولوجى وتعزيز التعاون بين الصناعة والجامعة، معربًا، عن فخره بأن تقود جامعة بنى سويف الابتكار على مستوى البلاد فى مجال التعليم التكنولوجى.

وأشار إلى أن هناك مثالا جيدا آخر هو نظام المشتريات الحكومية الرقمية الأول فى مصر، والذى سيتم كشف الستار عنه رسميًا فى وقت لاحق من هذا العام بالتعاون الوثيق بين KOICA ووزارة المالية.

وأكد أنه تماشيا مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة فهناك تعاون فى مشاريع بيئية متنوعة مثل: مشروع قناة السويس الخضراء، ومشروع معالجة المخلفات الصلبة.

كما يتم توسيع آفاق التعاون ليشمل أيضًا مجال الآثار والتراث الثقافى مثل مشروع ترميم بوابة الرامسيوم فى الأقصر ومشروع مركز الترانيم الرقمى فى القاهرة الذى يهدف إلى رقمنة القطع الأثرية المصرية القديمة فى 6 متاحف بالقاهرة.

كما أن هناك العديد من المشاريع الأخرى فى طور الإعداد مدعومة بالاتفاق الأخير لزيادة الدعم من EDCF وهو صندوق التعاون الاقتصادى والتنمية الكورية فى مصر من مليار دولار إلى 3 مليارات دولار.

وشدد، على أهمية التبادل بين الشعوب والروابط الثقافية لتحقيق التقدم المستدام فى العلاقات الثنائية.

حيث قال: نحتفل العام المقبل بالذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ونعد مجموعة متنوعة من الفعاليات والبرامج للتبادل الثقافى، كما نظم المركز الثقافى الكورى بنجاح "أسبوع الثقافة الكورية".

وأضاف، أشعر بالفخر بالإنجازات الكبيرة التى حققناها معا على مدى الثلاثين عاما الماضية فى جميع القطاعات السياسية والاقتصادية والثقافية، والتبادل بين الشعوب،

وقال: كما يقول المثل المصرى "الصديق وقت الضيق" ترغب كوريا فى أن تكون صديقا حقيقيا وشريكا موثوقا لمصر على أساس الاحترام المتبادل والأهداف المشتركة.

مشيرا إلى أن الجمعية الكورية وسفارة كوريا ستستضيفان الأسبوع القادم "قافلة الصداقة الكورية لعام 2024" بالقاهرة، والتى تضم مجموعة متنوعة من الموسيقى والرقصات الكورية ورقصات Boy - الحديثة، إلى جانب فرقة مصرية ورقصات يؤديها الشباب المصرى بالإضافة إلى العديد من الفعاليات المخطط لها العام القادم.

وأعرب، عن امتنانه للمصريين لشغفهم وحبهم للثقافة المصرية بما فى ذلك اللغة الكورية، كما أصبح العديد من الكوريين يحبون الثقافة المصرية الخلابة.

وفيما يتعلق بالتعاون السياحى، قال السفير: ارتفع عدد السياح الكوريين الذين زاروا مصر العام الماضى أكثر من الضعف مقارنة بالسنة التى سبقتها، حيث أصبحت دهب فى البحر الأحمر وجهة شهيرة للغواصين الكوريين.

وفى نهاية هذا الشهر، سيتم استئناف الرحلات الجوية المباشرة الموسمية التى تربط بين سيول والقاهرة، مضيفًا، معربا عن أمله أن يؤدى ذلك إلى استئناف الرحلات الجوية المباشرة الدائمة فى المستقبل القريب.

ووجه السفير، الشكر للجالية الكورية على مساهمتها الكبيرة فى تعزيز العلاقات الودية بين البلدين.

وقال: آمل أن تستمر الجالية الكورية فى كونها أساسا ملهما لتقريب شعبينا وتعزيز الروابط بينهما ليكون جسر لصداقتنا.

واختتم السفير كلمته قائلًا: يوم العيد الوطنى والذى يدعى "كيه تشون جول" باللغة الكورية نحتفل به فى الثالث من أكتوبر، ونحتفل فيه بتأسيس الأمة الكورية قبل 4,357 عامًا، ويمثل هذا اليوم السعيد روح العزيمة والوحدة الوطنية عند الشعب الكورى، كما يذكرنا بتاريخنا المشترك والقيم التى تشكل هويتنا فى قلوبنا.

حضر الحفل كل من: وزير المالية أحمد كوجك، وزير العمل محمد جبران، محافظ بنى سويف ومحمد هانى،، والسفير أحمد شاهين مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، د. أحمد غنيم المدير التنفيذي للمتحف القومي للحضارة، ورشا راغب مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب،و السفير صلاح عبد الصادق مساعد وزير الخارجية السابق للشئون البرلمانية، ومحمد معيط وزير المالية السابق.