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اقتصاد

وزير الاستثمار يبحث مع وفد شركة بروكتر آند جامبل-مصر مشروعات الشركة بالسوق المصري

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع  كريم ياسين نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة بروكتر آند جامبل- مصر، حيث استعرض اللقاء مشروعات الشركة الحالية وخططها الاستثمارية في السوق المصري، وكذا إمكانيات زيادة صادراتها للأسواق الخارجية خلال المرحلة المقبلة،

وأكد الوزير حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم للشركة للاستمرار والتوسع بالسوق المصري وزيادة مساهمتها في احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، حيث يمثل السوق المصري محور صناعي وتصديري رئيسي للشركة لأسواق منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.

 السوق المصري يتمتع بكافة الإمكانات والمقومات الاستثمارية التي تؤهله لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية

وأوضح «الخطيب» أن السوق المصري يتمتع بكافة الإمكانات والمقومات الاستثمارية التي تؤهله لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتي تشمل انخفاض تكلفة ممارسة الأعمال، وتوافر العمالة المؤهلة والكودار الهندسية المتميزة، والأجور التنافسية، إلى جانب اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة مع عدد كبير من الدول والتجمعات الاقتصادية الرئيسية في العالم، والتي تتيح النفاذ الحر للمنتجات المصرية لعدد كبير من الأسواق الخارجية.

 

جاري العمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات التجارية الهادفة لتيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع

وأشار «الخطيب» إلى أنه جاري العمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات التجارية الهادفة لتيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع وبما يسهم في التيسير على مجتمع الأعمال، وكذا الشركات المستثمرة في مصر.

ومن جانبه أكد كريم ياسين نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة بروكتر آند جامبل- مصر حرص الشركة على التواجد والتوسع بالسوق المصري باعتباره محورا صناعي وتصديري رئيسي للشركة على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيرا إلى أن الشركة تعمل في مصر منذ 40 عاما، وتصدر منتجاتها لأسواق 30 دولة، وتعمل جاهدة على دراسة زيادة عدد هذه الدول؛ وبالتالي زيادة الصادرات كأحد أهم مصادر النقد الأجنبي.

وأضاف «ياسين» أن الشركة تعمل خلال المرحلة الحالية على زيادة صادراتها للأسواق الخارجية بالأسواق التقليدية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، والنفاذ للأسواق جديدة لاسيما أسواق الولايات المتحدة الأمريكية وقارة أوروبا.

 

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المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الاستثمار

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