حملات مكثفة لتحسين مستوى النظافة العامة بمحافظة الشرقية

قامت رئاسة مركز مشتول السوق محافظة الشرقية بمتابعة حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة بالمدينة ومن النقاط الثابتة لتجميع القمامة بشوارع المدينة ورفع القمامة الموجودة على الطريق العام ونقلها إلى المقلب العمومي بالبر الشرقي. للتأكد من خلق جو صحي وبيئي نظيف، كما تم متابعة الحملة الميكانيكية برئاسة المركز للتأكد من خروج المعدات من مقر الحملة،ومتابعة الصيانة للمعدات.

حملة إشغالات لإيجاد سيولة مرورية بالحسينية

ولإيجاد السيولة المرورية بالشوارع في مدينة الحسينية تم شن حملة إزالة إشغالات مكبرة بشوارع المدينة لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين بمدينة الحسينية وذلك حتي تظهر المدينة بالشكل الحضاري والجمالي اللائق.

نظافة التلتوارات بأبوحماد

وفي مركز أبو حماد تم نظافة التلتوار وري الأشجار التي تم زراعتها على الطرق الرئيسية ورفع السفوحة من على جانبي الطريق بإستخدام سيارة المكنسة حفاظًا على الشكل الحضارى والجمالى للمدينة.

رئاسة مركز ديرب نجم

كما قامت رئاسة مركز ديرب نجم بمتابعة أعمال النظافة اليومية على الطريق العام ديرب نجم - الزقازيق وديرب نجم - المنصورة والوحدة المحلية بصافور،كما تم رفع تراكمات القمامة والسفوحة بداية من سمارة وحتى نهاية قرية اكوة وتحميل المخلفات وتجمعات القمامة بجانبي الطريق وإلقائها بالأماكن المخصصة لها.

رفع المخلفات بالقنايات

وفي مدينة القنايات تم رفع مخلفات القمامة من كافة نقاط التجميع بالمدينة بواسطة العاملين بإدارة المخلفات الصلبة ونقلها للنقطة الوسيطة بالمدينة تمهيدًا لنقلها إلى المدفن الصحي ببلبيس وتم نقل كمية تراكمات قدرها 50 طن من النقطة الوسيطة إلى المدفن الصحي بواسطة التريلا الخاصة بالمدينة

رش الطرق واستمرار اعمال صيانة الاعمدة

وتم رش الطرق الرئيسية بنطاق المدينة بالمياه فضلًا عن إستمرار أعمال صيانة وتركيب أعمدة وكشافات الإنارة العامة وإزالة أفرع الأشجار التي تعترض أسلاك الكهرباء وتمثل خطر داهم بنطاق مدينة القنايات وتوابعها بواسطة العاملين بقسم الإنارة العامة برئاسة المدينة..

استكمال اعمال النظافة بالابراهيمية

وفي مركز الإبراهيمية، تم إستكمال أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع والطرق العامه والوحدات المحلية بكفور نجم والحلوات ومباشر ونقل المخلفات للمحطة الوسيطة بعزبة التل حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

رئاسة مدينة أبوكبير

كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير بمتابعة حملات النظافة وتمهيد الشوارع والطرق بكافة الإنحاء وبصفة دورية خلال حملات نظافة علي مدار اليوم لتحسين جميع الخدمات المؤداه للمواطنين.

تقليم الأشجار وغسل البلدورات

كما قام قسم البساتين بزرع وتقليم الأشجار بمدخل المدينة وغسل الأرصفة والبلدورات فضلًا عن تسوية وتمهيد بعض الشوارع الرئيسية والفرعية لتسهيل الحركة والمرور والإنتقال، كما تم متابعة أعمال الكهرباء وصيانة الكشافات والأعمدة الكهربائية بالطرق الرئيسية حيث تم تغيير بعض الأسلاك المتهالكة وتركيب كشافات الإنارة والخلايا الكهروضوئية ولمبات ليد موفرة.

رئاسة حى ثانى بالزقازيق

كما قامت رئاسة حي ثان الزقازيق بالمرور على المخابز المدعمة لمتابعة سير العمل والتأكد من توافر الدقيق والأوزان وتقديم رغيف خبز بجودة عالية للمواطنين.

المرور على مقر تحسين البيئة

وفي سياق متصل، قام رئيس الحي بالمرور على مقر الحملة الميكانيكية بالصيادين للتأكد من خروج جميع المعدات وكذلك المرور على مقر إدارة تحسين البيئة كما قام بمتابعة مجهودات النظافة بالشوارع.

رئاسة حى اول الزقازيق

كما قامت رئاسة حى أول الزقازيق بمتابعة أعمال الحملة الميكانيكية والتأكد من تشغيل وإصلاح وخروج المعدات للحملة الميكانيكية لحى أول الزقازيق لأعمال النظافة في كافة أنحاء الحى للإرتقاء بمستوى منظومة النظافة وبمتابعة أعمال إدارة المخلفات الصلبة.

رئاسة مركز منيا القمح

قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بتكثيف حملات النظافة وإستمراريتها لرفع القمامة منها وكنس جميع الشوارع الرئيسية والفرعية للمدينة لرفعها إلى المقلب العمومي فضلًا عن رفع الإشغالات المخالفة وتمهيد الشوارع.

مدينة صان الحجر

وفي مدينة صان الحجر تمت متابعة أعمال النظافة للشوارع الرئيسية والجانبية وأمام المصالح الحكومية وتفريغ صناديق القمامة ورفع الناتج اليومى بحمولة ١٥ طن مخلفات بنطاق المدينة بالأحياء( الشهداء- المجلس - الهاويس) ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات بالمنطقة الأثرية ورفع كفاءة النظافة ورفع الإشغالات ومسح وتمهيد وتسوية الشوارع ورفع الإعلانات المخالفة بالشوارع وأعمدة الإنارة والمصالح الحكومية بالمدينة

المهندس محافظ الشرقية

ياتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل ودهان البلدورات وقص وتهذيب الأشجار ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة وصيانة أعمدة الإنارة وتركيب لمبات ليد للإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالي أمام المواطنين والزائرين.

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