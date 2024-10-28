الإثنين 28 أكتوبر 2024
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محافظات

محافظة الإسماعيلية: استرداد 43 فدانًا بقريتي الفردان والشهيد خيري (صور)

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

وجَّه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بسرعة تنفيذ قرارات استرداد الأراضي المتعدِّى عليها وتطبيق القانون بكل حسم. 

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حملة لتنفيذ قرارات لجنة استرداد الأراضي 

وقامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية باسترداد 5 قطع أراضي الدولة، بمساحة إجمالية 43 فدان، وتم التحفظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها مرة أخرى، لحين طرحها مرة أخرى طبقًا للوائح والقوانين، أو الاستفادة منها في المشروعات المستقبلية الخدمية. 

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

إجمالى المساحات التي تم استردادها 

ومن جانبه صرح اللواء مجدي عناني معاون المحافظ للمتابعة ورئيس لجنة استرداد الأراضي، بأنه تم استرداد قطعتين أراضي لجمعية الحي العباسي للإسكان التعاوني، بمساحة 15  فدان بمنطقة الكيلو 9 و10 قبلي عزبة العرب في قرية الفردان التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، وذلك من خلال لجنة مُشَكَّلة من المحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية، والوحدة المحلية لقرية الفردان، حيث قررت اللجنة سحب الأرض لعدم الجدية. 

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

تقاعس المواطنين عن السداد 

وأضاف عناني أنه يوم الثلاثاء الماضي تم استرداد ثلاث قطع أراضي بمساحة إجمالية 28 فدان باسم السيدة ( ك ع ع)؛ وذلك لتقاعس المواطنة عن دفع القيمة الإيجارية وباقي الأقساط منذ عام 2008. 
 

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

وأشار عناني إلى أن الـ 3 قطع أراضي (القطعة الأولى بمساحة 11 فدان و7 قراريط، والثانية بمساحة 11 فدان و14 قيراط، والثالثة بمساحة 5 أفدنة و3 قراريط)، والكائنة بحوض 9 بمنطقة سوق السبت في قرية الشهيد خيري التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، تم استردادهم وفقًا لقرار اللجنة المُشَكَّلة من المحافظة ومديرية الزراعة والوحدة المحلية لقرية الشهيد خيري والوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب والجمعية الزراعية بأبوخليفة.
 

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

ويأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة من أيِّ تعدِّ وإزالته في مهده، وتنفيذًا لأحكام القانون الخاصة باسترداد أراضي أملاك الدولة المتعدِّي عليها أو المتقاعسين عن السداد أو الأراضي التي لم يتم تقنينها، وفي ضوء توصيات لجنة استرداد الأراضي، 
 

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الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظ الإسماعيلية لجنة استرداد الأراضي الفردان الشهيد خيرى

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