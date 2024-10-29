حسن يوسف..فيتو تنشر آخر حوارات الفنان الراحل: أعتز بـ"إمام الدعاة"..لم أحرم الفن وهذه نصيحتي لشركات الإنتاج والفنانين الشباب

غيب الموت الفنان القدير حسن يوسف عن عُمر ناهز الـ 90 عاما تاركا إرث فنيا كبيرا وأرشيفا سينمائيا وتليفزيونيا ضخما.

وفى آخر حوار للفنان الراحل مع “فيتو”..أطلق مجموعة من التصريحات التي لخصت لحظات هامة في مشواره الفني ورأيه فى سينما اليوم..نوجز نشرها في التقرير التالي:

منصات التواصل الرقمي علم لا ينفع

لعل من ابرز تلك التصريحات قوله: إن سينما اليوم ضعيفة وتستمد نجاحها من منصات التواصل الرقمي، وإن السوشيال ميديا علم لا ينفع وجهل لا يضر، وإنه لا يمتلك أي حساب أو صفحة عليه ؛ لأنه لا يحب منصات التواصل الاجتماعى ولا يجيد التعامل معها .

الأعمال الدينية تنقذ الشباب

كما وجه الفنان الراحل وصية خاصة للمنتجين بأنه يجب على شركات الإنتاج عودة الاهتمام بتقديم بالأعمال الدينية؛ لأننا فى أمس الحاجة إليها اليوم بسبب ما نشهده من انحلال اخلاقي، مؤكدا أنه لابد على شركات الإنتاج أن تعود للاهتمام بتقديم بالأعمال الدينية، لأننا فى أمس الحاجة إليها، فشبابنا وأطفالنا لا بد أن يروا بأعينهم كيف كانت حياة هؤلاء العظماء، ويجب ألا نكتفى بالقراءة، فالعين لها تأثير خاص على ترسيخ المبدأ.

و أعرب الفنان الراحل عن اعتزازه بمسلسل «إمام الدعاة»، واصفًا إياه بأنه من أحب أعماله الفنية إلى قلبه فى مسيرته كلها، منوها إلى أنه فكر فى الاعتزال بعد المسلسل، ثم تراجع وجسد قصة الإمام المراغى، وحياة شيخ الأزهر الأسبق الدكتور عبد الحليم محمود.

نصيحة لشباب الفنانين

كما وجه الفنان الراحل خلال فيتو نصيحة لشباب الفنانين بأنه يجب على كل فنان أن يُحافظ على موهبته التى وهبها الله له، ولابد أن يكون يقظًا لكى يقدم ما أفضل لديه، ويجب أن يكون مستعدًا دائمًا للمشاركة فى كل جديد وليواكب كل العصور لا يضع نفسه فى خانة واحدة، بل يجب أن ينتقل فى خانات كثيرة، وخلال هذا الانتقال الاهتمام الشديد بصدق الفنان وإخلاصه لأنهما ركنا نجاحه.

لم أحرم الفن

فيما اختتم حسن يوسف حديثه لـ"فيتو" قائلا: “بأن من يقول إنى أُحرم الفن مخطئ كبير؛ لأنى طوال عمرى وأنا أحترم وأُقدر تلك المهنة، أحترم لا أُحرِّم”.

معلومات عن الفنان حسن يوسف

يشار الى ان الفنان القدير حسن يوسف الشهير بـ«الولد الشقي»، الذى استطاع أن يرسم خلال ما يقترب من 68 عامًا لوحة فنية استثنائية ذات بريق فريد تحوى على 200 فيلم سينمائى و33 مسلسلا عبر الشاشة الصغيرة.

الفنان القدير حسن يوسف من مواليد 10 ديسمبر 1934، يمتلك موهبة فنية ثرية وحضورا لافتا للأنظار على الشاشة، وحققت أعماله الفنية السينمائية مشاهدات وإيرادات كبيرة للغاية فى شباك التذاكر كما حظيت الأعمال الدرامية التليفزيونية والتى من أبرزها مسلسل «إمام الدعاة» الذى قدم من خلاله السيرة الذاتية للشيخ محمد متولى الشعراوى على متابعة جماهيرية كبيرة بمصر وبالوطن العربى كاملًا.

اشتهر في الستينيات بأدوار "الولد الشقي"، واتجه للإخراج في السبعينيات حيث أخرج عدة أفلام مثّل في بعضها وشاركت في بطولة معظمها زوجته شمس البارودي. ومن تلك الأفلام ما اعترضت عليها رقابة المصنفات الفنية، مثل فيلم الجبان والحب، وفقا لموسوعة ويكيبيديا العربية.



كما قدم عدة أعمال تليفزيونية ومسرحية أشهرها دوره في مسلسل ليالي الحلمية ودوره في مسلسل إمام الدعاة عن قصة حياة الشيخ محمد متولي الشعراوي.