ندوة بعنوان "انتصارات وبطولات مصرية" بمركز الإبداع الفني، غدًا

يستضيف صالون (حواديت الدكتورة.. وحكايات المصريين) المؤرخ الدكتور "بسام الشماع" وأمسية ثقافية بعنوان "انتصارات وبطولات مصرية" وذلك بمركز الإبداع الفني -ساحة دار الأوبرا - التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء الخميس 31 أكتوبر.

وصالون (حواديت الدكتورة وحكايات المصريين) لقاء شهري وأمسيات ثقافية تتجدد مع الدكتورة فاتن صلاح سليمان أستاذ تاريخ العمارة والتراث -كلية الهندسة، وعضو هيئة خبراء التراث العرب.

ويتناول اللقاء عادات المصريين، وتقاليدهم في الأعياد، المناسبات، الأفراح، الاحتفالات، المآتم، الملابس، الطعام واللهجة.

ويهدف الصالون إلى نشر الوعي وتعزيز الشعور بالهوية المصرية من خلال معرفة التراث المصري الصحيح وتأصيل وتوثيق مظاهر التراث اللامادي في ذاكرة الأجيال الجديدة.