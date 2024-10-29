هدنة 28 يوما بغزة، تفاصيل مقترح أمريكي جديد لوقف إطلاق النار بغزة

ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلًا عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز طرح مقترحًا لوقف إطلاق النار في غزة لمدة 28 يومًا.

وأشار الموقع إلى أن المقترح يتضمن وقفًا لإطلاق النار في غزة لمدة 28 يومًا، وإطلاق سراح نحو ثمانية رهائن محتجزين لدى حركة حماس وإطلاق سراح عشرات السجناء الفلسطينيين لدى إسرائيل.

وجاءت المناقشات بشأنه خلال اجتماع عقده بيرنز مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ومدير الموساد ديفيد برنياع، في الدوحة بشأن الصيغة الجديدة لوقف إطلاق النار في غزة واتفاق الأسرى.

المقترح جاء في أعقاب طرح مصري قبل ساعات من بدء المحادثات، يفضي لاتفاق جزئي يتضمن وقف إطلاق النار لمدة 12 يومًا، وهو ما أكد بيرنز أنهم "ناقشوا سبل البناء عليه"، بحسب الموقع.

ووفق "أكسيوس" فإن خطة بيرنز "لا تتناول مطلب حماس الرئيسي بأن يتضمن أي اتفاق انسحابا إسرائيليا من غزة وإنهاء الحرب".

تفاصيل المقترح

ويتضمن مقترح وقف إطلاق النار لمدة 28 يومًا، مع إطلاق حماس سراح نحو 8 رهائن وإطلاق إسرائيل سراح العشرات من الأسرى الفلسطينيين، وفقا لثلاثة مسؤولين إسرائيليين.

كما تتضمن الخطة الإفراج عن نحو 8 نساء من جميع الأعمار أو رجال فوق سن الخمسين عاما محتجزين لدى حماس، والإفراج عن عشرات السجناء الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وبحسب "أكسيوس" فإن "التوصل إلى اتفاق جزئي من شأنه أن يكسر الجمود الذي دام شهرين في محادثات وقف إطلاق النار، ويعزز المفاوضات للتوصل إلى اتفاق أكثر شمولًا، كما أنه سيسهم في تحسين الظروف الإنسانية في غزة، ويطلق سراح بعض الرهائن المحتجزين في غزة".

لكن الصحيفة، استبعدت أن يحدث أي تقدم قبل الانتخابات الرئاسية، مرجحة أن "تقوم إسرائيل وحماس بتعديل مواقفهما على أساس النتائج".

وأشارت إلى أن "الخطة لا تعالج مطلب حماس الرئيسي بأن يتضمن أي اتفاق انسحابا إسرائيليا من غزة وإنهاء الحرب".

ترحيب إسرائيلي باتفاق جزئي

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أكد الإثنين، أمام كتلة الليكود في الكنيست أن "إسرائيل لم تتلق عرضًا بالإفراج عن 4 رهائن مقابل وقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة في غزة". ولو كان هذا العرض قد طرح لكان "قبله على الفور".

وأكد نتنياهو أنه "لن يوافق إلا على اتفاق جزئي، وليس على إنهاء الحرب". وهذان الموقفان لا يمكن التوفيق بينهما بحسب الصحيفة.

فيما ذكر مسؤول إسرائيلي كبير لـ"أكسيوس" أن هناك "توافق إسرائيلي على وقف مؤقت، لكن حماس تريد وقفة من شأنها أن تفتح عملية تؤدي إلى خطوات إسرائيلية لا رجعة فيها. وإذا لم يخفف أي من الجانبين موقفه فلن يكون هناك اتفاق".

وقال المسؤولون الإسرائيليون إن بيرنز وآل ثاني وبرنياع كانوا قد بدأوا بالفعل في تطوير فكرة التوصل إلى اتفاق جزئي، وناقشوا سبل البناء على الفكرة المصرية خلال اجتماعهم، الأحد.