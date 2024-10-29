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رياضة

حزين على فينيسيوس، تعليق مثير من أنشيلوتي بعد فوزه بجائزة أفضل مدرب في العالم

أنشيلوتي وفينيسيوس،
أنشيلوتي وفينيسيوس، فيتو

حفل الكرة الذهبية، علق الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد الإسباني، بعد فوزه بجائزة الكرة الذهبية لأفضل مدرب كرة قدم في العالم لعام 2024.

ونال أنشيلوتي جائزة أفضل مدرب في العام الحالي في حفل ضخم أقيم بالعاصمة الفرنسية باريس.

وغاب المدرب الإيطالي بجانب باقي عناصر ريال مدريد عن حفل جوائز الكرة الذهبية بعد علم إدارة النادي بعدم تتويج اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور بجائزة أفضل لاعب.

 وكتب أنشيلوتي عبر حسابه بمنصة إكس:" أود أن أشكر عائلتي وفريقي ريال مدريد والرئيس فلورنتينو بيريز كما أشكر لاعبي فريقي وقبل كل شيء فينيسيوس وكارفاخال".

ووجه مدرب ريال مدريد رسالة دعم للثنائي فينيسيوس جونيور وداني كارفخال بعد ضياع حلم التتويج بالكرة الذهبية من كلا اللاعبين.

وقاد الثنائي فينيسيوس وكارفخال ريال مدريد للتتويج في الموسم الماضي بلقب دوري أبطال أوروبا بجانب لقب الدوري الإسباني وأيضًا كأس السوبر الإسباني بخلاف التتويج في بداية الموسم الحالي بلقب كأس السوبر الأوروبي.

وتوج كارفخال مع المنتخب الإسباني بلقب كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" برفقة رودريغو هيرنانديز "رودري" نجم مانشستر سيتي الإنجليزي الذي تألق أيضًا برفقة منتخب إسبانيا بالبطولة.

 

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