الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزيرة إسرائيلية تقترح اغتيال رئيس حكومة دولة عربية

جامعة الدول العربية،
جامعة الدول العربية، فيتو

كشفت وسائل إعلام عبرية، عن مطالبة وزيرة إسرائيلية بـ اغتيال نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية.

 

وزيرة المواصلات الإسرائيلية تقترح اغتيال نجيب ميقاتي

ووفق ‏القناة 13 العبرية، أن وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريجيف، اقترحت منذ أيام اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي.

 

حزب الله يكبد العدو الإسرائيلي خسائر باهظة 

على صعيد المعارك، أعلنت غرفة عميات "حزب الله"، أن عناصر يكبدون جيش العد خسائر فادحة في عدته وعديده من ضباط وجنود على امتداد محاور المواجهة عند الحافة الأمامية وصولًا إلى أماكن تواجده في عمق فلسطين المحتلة. 

نجيب ميقاتي، فيتو
نجيب ميقاتي، فيتو

وشهدت الأيام القليلة الماضية تصاعدًا ملحوظًا في عدد عمليات حزب الله، حيث سجل رقمًا جديدًا منذ بدء معركة طوفان الأقصى وصل إلى 48 عملية يوم الجمعة الماضى.

وأوضح الحزب، أن "في المواجهات البرية: شهد محيط وبعض أحياء قرى الحافة الأمامية من جنوب لبنان عند الحدود اللبنانية الفلسطينية في الأيام الماضية العديد من محاولات التقدم لجيش العدو الإسرائيلي باتجاه هذه القرى بهدف احتلالها والسيطرة عليها.

نجيب ميقاتي يدعو مجلس الأمن المركزي إلى الانعقاد

رئيس الحكومة اللبنانية: وقف إطلاق النار ليس بيدي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتوأسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار .

اغتيال نجيب ميقاتي ميقاتي حكومة تصريف الاعمال اللبنانية وزيرة المواصلات الإسرائيلية حزب الله فلسطين ميري ريغيف طوفان الأقصى

مواد متعلقة

حزب الله يستهدف شركة للصناعات العسكرية بعكا

حزب الله يستهدف تجمعًا لقوات إسرائيلية جنوبي لبنان

الأكثر قراءة

امرأة تثير الذعر في المنيب بأكلها قططا وكلابا أمام الأهالي وتحرك عاجل من الأمن والحي

احذر البوتاجاز وطريقة ترتيب الطعام، 4 نصائح للتوفير في استهلاك الكهرباء أثناء استخدام الديب فريزر

اليوم، الأهلي يسعى لكتابة تاريخ جديد أمام العين الإماراتي ببطولة الانتر كونتيننتال

هاني عادل: تعرفت على زوجتي بمسلسل السهام المارقة وهي ممثلة موهوبة

بداية الغيث قطرة، انخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم الضاني بالأسواق

مسلسل تيتا زوزو الحلقة 28، أتباع الحاج إسماعيل يعتدون على أحمد ووظيفة سيف في خطر

من حقها تعاتب، شوبير يرد على زوجة علي معلول بعد انتقادها محمد رمضان (فيديو)

هل تضيع فرصة تناول تطعيم الإنفلونزا مع انتهاء شهر أكتوبر؟ المصل واللقاح تجيب

منوعات

المزيد

واشنطن بوست تخسر أكثر من 200 ألف اشتراك بسبب الانتخابات الأمريكية

مشهد مرعب، شخص يركض على سطح قطار في أمريكا (فيديو)

اكتشاف أنفاق تنتمي للحضارة الزابوتيكية القديمة في المكسيك

شركة تعتزم إرسال روبوتات تعمل بأدمغة الحشرات للمريخ

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

هتشتري الأرز بكام النهارده الإثنين في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

الفائزون بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 29-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 29-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 29-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads