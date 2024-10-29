وزيرة إسرائيلية تقترح اغتيال رئيس حكومة دولة عربية

كشفت وسائل إعلام عبرية، عن مطالبة وزيرة إسرائيلية بـ اغتيال نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية.

وزيرة المواصلات الإسرائيلية تقترح اغتيال نجيب ميقاتي

ووفق ‏القناة 13 العبرية، أن وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريجيف، اقترحت منذ أيام اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي.

حزب الله يكبد العدو الإسرائيلي خسائر باهظة

على صعيد المعارك، أعلنت غرفة عميات "حزب الله"، أن عناصر يكبدون جيش العد خسائر فادحة في عدته وعديده من ضباط وجنود على امتداد محاور المواجهة عند الحافة الأمامية وصولًا إلى أماكن تواجده في عمق فلسطين المحتلة.

نجيب ميقاتي، فيتو

وشهدت الأيام القليلة الماضية تصاعدًا ملحوظًا في عدد عمليات حزب الله، حيث سجل رقمًا جديدًا منذ بدء معركة طوفان الأقصى وصل إلى 48 عملية يوم الجمعة الماضى.

وأوضح الحزب، أن "في المواجهات البرية: شهد محيط وبعض أحياء قرى الحافة الأمامية من جنوب لبنان عند الحدود اللبنانية الفلسطينية في الأيام الماضية العديد من محاولات التقدم لجيش العدو الإسرائيلي باتجاه هذه القرى بهدف احتلالها والسيطرة عليها.

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