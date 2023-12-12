الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

وزيرة إسرائيلية تتلقى "سيلا" من رسائل التهديد، ورمز الأرقام الهاتفية يكشف اسم الدولة

وزيرة المواصلات الإسرائيلية
وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريجف، فيتو

أفادت وسائل إعلام عبرية بأنه تم "إغراق حساب وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريجف في تطبيق "واتسآب" بآلاف رسائل التهديد والتسجيلات الصوتية، من أرقام هاتفية برمز "إندونيسيا".

وحسب ما نقلت قناة "I24"، فإن جزءًا من الرسائل التي بعثت الى الوزيرة ريجف كتبت بالعبرية وتضمنت تهديدات كثيرة.

وأوضحت "I24" أن جميع المكالمات والرسائل وصلت من أرقام مع رمز إندونيسيا "0062"، على الرغم أن "من المحتمل أن من يقف وراء الهجوم نشطاء مناهضون لإسرائيل من دول مختلفة".

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وذكرت القناة في موقعها أنه تمت الإفادة يوم الأحد بأن ناؤور يحيى، الناطق باسم الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج، "تلقى خلال الأيام الأخيرة رسائل ومحادثات "واتسآب" تحمل تهديدًا من جانب "نشطاء مؤيدين للفلسطينيين".

وارتفعت حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 18205 قتلى، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة يوم الإثنين.

وتستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب قطاع غزة مع دخول الحرب يومها الـ66، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

 

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